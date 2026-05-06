Consejo Asesor inició trabajos para nueva versión de Congreso Futuro

El Consejo Asesor Científico y Tecnológico de Congreso Futuro tuvo su primera sesión anual en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con miras a delinear los contenidos que tendrá la próxima versión del encuentro que reúne a Premios Nobel, científicos y altos representantes de la ciencia del mundo.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Desafíos de Futuro, el exsenador Guido Girardi, destacó la importancia de la cita en lo que respecta "generar iniciativas para que se transformen en políticas públicas, es decir, que las propuestas transversales hechas por los principales intelectuales de Chile, las universidades y el mundo privado puedan llegar, a través del Parlamento, a transformarse en políticas públicas".

Para el rector de la PUC, Juan Carlos de la Llera, en tanto, el consejo asesor es un "espacio de convergencia absolutamente fundamental para lograr las transformaciones que nuestro país necesita".