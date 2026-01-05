El rápido envejecimiento de la población de Chile y otros países de la región será uno de los temas centrales de la 15° edición de Congreso Futuro, el evento de divulgación científica más importante de Latinoamérica que se desarrollará de forma gratuita entre el 12 y el 17 de enero.

La problemática será abordada el 15 de enero en el bloque "Longevidad(es)", a cargo de los investigadores chilenos Felipe Court y Christian González-Billault, del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO), quienes creen que si bien la vejez es un proceso biológico modificable, la ciencia por sí sola no basta.

Conozca más sobre los planteamientos de ambos expertos en el informe de la editora de Cooperativa Ciencia, Emilia Aguilar.

