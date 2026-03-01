En este nuevo capítulo de Congreso Futuro, conversamos con Fernanda Orrego, directora de la Escuela de Psicología en la Universidad Gabriela Mistral, quien nos entregó detalles acerca de "GlorIA", un proyecto liderado por dicha casa de estudios en que la inteligencia artificial actúa como paciente para que los estudiantes y futuros psicólogos puedan levantar sus diagnósticos.

También hablamos con el escritor Julio Rojas acerca de su último libro "El problema del fin del mundo", una novela de ciencia ficción que nos relata sobre algo que se avecina, en un mundo en crisis.

LEER ARTICULO COMPLETO