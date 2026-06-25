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Tópicos: Sociedad | Ciencia

Cooperativa Ciencia fue reconocido por su periodismo STEM con enfoque de género

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Observatorio Europeo Austral (ESO), ONU Mujeres y la Embajada de Finlandia destacaron la labor del medio especializado.

Cooperativa Ciencia fue reconocido por su periodismo STEM con enfoque de género
 Cooperativa Ciencia

Las periodistas Javiera Mateluna y Emilia Aguilar recibieron el galardón.

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La iniciativa Universo STEM 2026, organizada por el Observatorio Europeo Austral (ESO), ONU Mujeres y la Embajada de Finlandia, reconoció a Cooperativa Ciencia, por su labor en la divulgación científica y el enfoque de género que caracteriza al medio.

"Este reconocimiento es especialmente importante para nosotros. Los medios viven una crisis que ha empujado a la búsqueda de clicks rápidos. En Cooperativa Ciencia entendemos que ese no puede ser el corazón de nuestra propuesta editorial", dijo Emilia Aguilar, editora de Cooperativa Ciencia, al recibir el galardón por categoría "Periodismo con enfoque de género en STEM", en referencia al acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

La también conductora del programa "Todo Tiene su Ciencia" y "Esa es la Idea" en Cooperativa, repasó junto a organizaciones e invitados iniciativas editoriales como "Ciencia con Ellas", que visibiliza a investigadoras, sus historias y proyecciones.

"No es una realidad que pueda solo enunciarse, es algo sobre lo que se debe actuar. Queremos que existan más referentes en todas las áreas", añadió Aguilar.

En la ceremonia, en la sede de ESO en Santiago, participaron -entre otros- Gregorio Monsalvo, representante de ESO en Chile; Carolina Rossi, subsecretaria de Ciencia; María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997; la embajadora Andrea Droppelman, jefa de división de energía, educación, innovación y astronomía del Ministerio de Relaciones Exteriores; Javiera Vergara, encargada de alianzas y movilización de recursos de ONU Mujeres en Chile; y Eevamaija Voullo, encargada y coordinadora de cultura y comunicaciones de la Embajada de Finlandia en Chile.

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