Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y chubascos
Santiago17.3°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Sociedad | Ciencia

La startup chilena que dio el salto internacional por convertir el celular en un laboratorio de bolsillo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Francesca Lasagna, directora de proyectos de Lab4U, detalló en Esa es la Idea la histórica adquisición de la marca por parte de la estadounidense Brightbound.

La iniciativa busca democratizar el acceso a experimentos científicos y que "los estudiantes aprendan ciencias haciendo ciencias", afirmó.

La startup chilena que dio el salto internacional por convertir el celular en un laboratorio de bolsillo
 Unsplash / Jonas Leupe

"Chile es un mercado muy chiquito respecto al resto de la región y siempre hemos querido crecer", indicó la profesional.

 
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En una nueva edición de Esa es la Idea en Cooperativa, Francesca Lasagna, directora de proyectos de Lab4U, abordó el salto internacional de la startup tras su adquisición por Brightbound para masificar laboratorios de bolsillo.

La startup utiliza sensores del teléfono para enseñar física y química. "Transformamos el celular en herramientas de laboratorio para que las ciencias sean más atractivas", explicó Lasagna, destacando que buscan pasar de un modelo tradicional a uno de experiencias prácticas.

La alianza con la firma norteamericana permitirá alcanzar a cinco millones de alumnos. Según la directora, "esta operación representa la primera adquisición de impacto social de una EdTech latinoamericana", marcando un hito para el ecosistema emprendedor y la educación regional.

El foco inicial estará en la comunidad latina de Estados Unidos, sin descuidar el trabajo en Chile. "Los estudiantes aprenden ciencias haciendo ciencias", enfatizó, subrayando la importancia de dotar a los docentes con herramientas tecnológicas efectivas y motivadoras.

Finalmente, el proyecto integrará inteligencia artificial para potenciar las prácticas pedagógicas. Esta tecnología, siempre al servicio del ser humano, reforzará el desarrollo de habilidades fundamentales como el pensamiento crítico, el liderazgo y la toma de decisiones en escolares de todo el mundo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada