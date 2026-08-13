La startup chilena que dio el salto internacional por convertir el celular en un laboratorio de bolsillo

En una nueva edición de Esa es la Idea en Cooperativa, Francesca Lasagna, directora de proyectos de Lab4U, abordó el salto internacional de la startup tras su adquisición por Brightbound para masificar laboratorios de bolsillo.

La startup utiliza sensores del teléfono para enseñar física y química. "Transformamos el celular en herramientas de laboratorio para que las ciencias sean más atractivas", explicó Lasagna, destacando que buscan pasar de un modelo tradicional a uno de experiencias prácticas.

La alianza con la firma norteamericana permitirá alcanzar a cinco millones de alumnos. Según la directora, "esta operación representa la primera adquisición de impacto social de una EdTech latinoamericana", marcando un hito para el ecosistema emprendedor y la educación regional.

El foco inicial estará en la comunidad latina de Estados Unidos, sin descuidar el trabajo en Chile. "Los estudiantes aprenden ciencias haciendo ciencias", enfatizó, subrayando la importancia de dotar a los docentes con herramientas tecnológicas efectivas y motivadoras.

Finalmente, el proyecto integrará inteligencia artificial para potenciar las prácticas pedagógicas. Esta tecnología, siempre al servicio del ser humano, reforzará el desarrollo de habilidades fundamentales como el pensamiento crítico, el liderazgo y la toma de decisiones en escolares de todo el mundo.