Matemática china es tercera mujer de la historia que recibe la Medalla Fields

La matemática china Hong Wang, actual profesora en la Universidad de Nueva York, se convirtió en la tercera mujer de la historia que es premiada con la Medalla Fields 2026, la máxima distinción de estas ciencias, por su trabajo en el análisis armónico y teoría geométrica de la medida.

La Medalla Fields es un premio creado por el matemático canadiense John Charles Fields (1863-1932), dotado con el propio objeto de oro más 15.000 dólares canadienses, que se otorga cada cuatro años desde 1936 a un máximo de cuatro brillantes investigadores menores de 40 años.

Este galardón surgió como alternativa al Premio Nobel, inexistente en la categoría de matemáticas, y lo concede la Unión Internacional de Matemáticas.

De 35 años, Wang fue reconocida con la Fields junto a otro matemático chino, Yu Deng, de 37 años, siendo la primera vez que lo ganan dos asiáticos. También fueron reconocidos dos norteamericanos: Jacob Tsimerman, de 38; y John Pardon, de 37.

La organización destacó de Wang sus "avances de gran calado en restricción de Fourier, conjuntos de distancias de Falconer, conjuntos de Furstenberg en el plano y el problema de Kakeya en tres dimensiones".

La matemática de origen iraní Maryam Mirzakhani fue la primera mujer en ganar la Medalla Fields, en 2014; y la segunda fue la ucraniana Maryna Viazovska, en 2022.