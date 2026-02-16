Desde inteligencia artificial aplicada a cardiopatías congénitas hasta terapias con virus y diseño inclusivo para el Parkinson, la editora de Cooperativa Ciencia, Emilia Aguilar, explicó que el instinto de proteger a un ser querido ha sido el motor de innovaciones capaces de impactar la salud y la calidad de vida de miles de personas.

La ingeniera chilena Barbarita Lara desarrolló sistemas de inteligencia artificial y modelos de “gemelos digitales” para detectar anomalías cardíacas en recién nacidos, luego de que su hijo naciera con una cardiopatía congénita no diagnosticada durante el embarazo.

En una línea similar, la epidemióloga estadounidense Steffanie Strathdee rescató la terapia de fagos —una técnica que utiliza virus para combatir bacterias— para salvar a su esposo de una infección letal resistente a antibióticos. Ambos casos alcanzaron notoriedad internacional por su impacto clínico y la efectividad de sus resultados.

Otros ejemplos incluyen la investigación de antioxidantes marinos para tratar trastornos inmunológicos y el desarrollo de prendas con botones magnéticos que facilitan la autonomía de personas con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson.

