Otra tendencia más: "Kidults", adultos que compran juguetes para sí mismos

Miles de fabricantes se reunieron el martes en Nueva York para presentar sus novedades, con un foco en los "kidults", adultos que compran juguetes para sí mismos.

Los pasillos de la Feria del Juguete 2026 en el centro de convenciones Jacob Javits Center se llenaron de color con instalaciones hechas con piezas de Lego, peluches y miles de productos dirigidos a distintos públicos.

"Esta feria es fundamental para que tu producto sea el centro de atención. No solo atraes a los medios, sino también a influencers, y simplemente haces correr la voz. Conseguir que la gente recuerde el nombre de tu empresa tiene un gran impacto", explicó Alexandra Wilson, de Southern Communications.

Wilson destacó que parte de las maquetas que presenta Thames & Kosmos este año están pensadas para los "kidults", como un modelo de automóvil V8 y una mini aspiradora para el escritorio.

Algo similar ocurre con los productos de la firma japonesa Dreams, que apunta a millennials y a la generación Z con figuras coleccionables vendidas en cajas sorpresa, como los "Sonny Angels", que han ganado popularidad gracias a redes sociales.

También, otro claro ejemplo de un juguete hecho para adultos es "Posture Pal", un peluche diseñado para mejorar la postura frente al escritorio.

El interés del público adulto también se refleja en las cifras: las personas mayores de 18 años generaron ventas por 1.500 millones de dólares en los últimos tres meses de 2024, según un informe de Circana, posicionándose como el grupo etario más relevante para la industria.

También se exhibieron juguetes híbridos como "Yo-Spin", de Blue Orange Toys, que combina el clásico yo-yo con el "fidget spinner", reflejando la apuesta por reinventar productos tradicionales para nuevos públicos.