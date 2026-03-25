Daniela Torres, directora de programas de la Fundación Fungi, conversó con Cooperativa sobre la importancia de los hongos como un sustento de la vida en el planeta, es decir, "los grandes ecosistemas se sostienen por una red subterránea de microorganismos donde los hongos también son protagonistas". De esa forma, se encuentra a la par con el reino Animalia (en el que se encuentran los humanos y animales) y el Plantae (de las plantas).

La experta afirmó que "en un mundo sin hongos no hay ni pasado, o sea, mucho de los usos ancestrales que hoy en día estamos ocupando gracias a eso; no habría presente, todos los desechos se mantendrían y viviríamos prácticamente en un basural y sin ninguna de las ricuras: chocolate, café, cerveza, y no habría futuro, los hongos también presentan esa visión a futuro que es muy importante de ver también".

Respecto a la mala impresión que tienen los hongos, Torres precisó que "esa visión no está errónea ni tampoco es como algo de lo que, digamos, de lo que culparse, porque este mundo también ha sido descubierto desde el punto de vista científico recientemente (…) De lo que más se habla es justamente de lo perjudicial que son para nuestra salud, cuando ese es un porcentaje, incluso diría, minoritario dentro del reino fungi. Por supuesto que hay que hacerle caso y hay que mirarlo con toda la importancia que eso implica, pero hay un gran porcentaje que no está siendo contado".

Asimismo, la experta aseveró que es necesaria la preservación de algunos tipos de hongos como el "Gran Puma", que se da en la cordillera de Nahuelbuta, que fue encontrado nuevamente después de 40 años: "La cordillera Nahuelbuta tiene un sinfín de beneficios ecosistémicos, ambientales y dada toda la presión, sobre todo de la inmobiliaria pero también de las empresas forestales, es importante que aunque sean pedacitos de bosque mantenerlos vivos y que crezcan tal cual son de forma salvaje y así puedan aparecer y seguir estando ahí presentes. Este hongo en particular tiene la particularidad de ser un descomponedor de madera, un descomponedor de materia orgánica, por lo tanto está ayudando al ciclo natural del bosque".

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