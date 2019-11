Greta Thunberg pide ayuda tras cambio de sede de la COP25 a Madrid

La renuncia de Chile a acoger la COP25 a causa de la crisis social y el cambio de sede a Madrid, España, dejó a la joven activista sueca Greta Thunberg muy complicada en su intención de asistir de la cubre sobre el cambio climático.

Así lo dio a conocer ella misma en redes sociales, tras conocer la confirmación de que la cita tendrá lugar en la capital española del 2 al 13 de diciembre, y sobre todo debido a que se encuentra en un velero en el Océanos Pacífico que tenía como destino Chile para asistir a la conferencia.

"Como la COP25 ha sido oficialmente trasladada de Santiago a Madrid, necesitaré algo de ayuda. Resulta que he viajado por medio mundo, por el camino equivocado", expuso y bromeó la adolescente de 16 años en Twitter.

"Ahora necesito encontrar una manera de cruzar el Atlántico en noviembre. Si alguien pudiera ayudarme a encontrar transporte, estaría muy agradecida", pidió.

En otro tuit expresó que "siento mucho que no podré visitar América del Sur y Central esta vez, estaba ansiosa por eso. Pero esto, por supuesto, no es acerca de mí, mis experiencias o dónde deseo viajar. Estamos en una emergencia climática y ecológica".

De todos modos, "envío mi apoyo a la gente de Chile", cerró.

