La historiadora Ana María Stuven, profesora de la Universidad Católica y de la Universidad Diego Portales, repasó en Cooperativa su libro “Feminismo”, un estudio sobre las distintas etapas del proceso histórico que ha significado la ampliación de la ciudadanía para las mujeres en Chile.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la profesora de la Universidad de Stanford explicó que concibe el feminismo como un "concepto en acción, porque va nombrando las demandas que las mujeres van haciendo en nombre de sus propias causas. Es un concepto necesario porque ha estado en uso durante la historia de Chile".

"En el libro yo lo entiendo de una cierta manera para poder rastrear su uso a lo largo de la historia. Yo considero feminista, para efectos de mi libro y en la forma como va operando a lo largo de la historia, como una persona que reconoce la capacidad de las mujeres para interpretar su propia realidad, nuestra propia experiencia vital", explicó la académica.

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