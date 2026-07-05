"La Manada": 10 años de la infame violación grupal que potenció la lucha feminista en España

Se cumplen diez años de la violación grupal de cinco hombres a una joven ocurrida en julio de 2016 en la tradicional celebración española de San Fermín, en Pamplona (norte), que cambió la forma de hacer frente y tratar los casos de violencia sexual en la sociedad española y fortaleció la lucha feminista.

El caso, conocido como La Manada, originó manifestaciones por todo el país, protagonizadas por gritos de "Yo sí te creo", y dio lugar a la cuarta ola del feminismo en España.

La presidenta del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, lo recordó el viernes durante las jornadas "Yo sí te creo: diez años de movilización feminista frente a la violencia sexual", que revolucionó la comprensión de la violencia sexual por parte de la sociedad española.

"Hasta entonces era algo que se ocultaba, de lo que no se hablaba", reconoció la dirigente de la asociación Lunas Lilas en Pamplona, Teresa Saez, al recordar que "con el caso de La Manada nos dimos cuenta de que el trabajo que habíamos hecho desde el caso de Nagore estaba funcionando por la unión que hubo".

El caso de Nagore Laffage fue un intento de violación a la joven por parte de José Diego Yllanes, médico de 27 años, y su posterior asesinato ante su resistencia, también en Sanfermines, en el año 2008.

Carmen Echevarría, también de la asociación Lunes Lilas, recordó cómo aquel día hace diez años, al salir del trabajo, "no podía creer" que hubiera vuelto a ocurrir un acto como el de tiempo atrás y lamentó que algunos jueces hablaran de "fiesta y jolgorio".

"Todavía te ensañabas más y tenías más ganas de decir, 'pues no, estamos nosotras enfrente y no van a pasar'", recalcó.

"Dio respuesta a esa falta de credibilidad en las mujeres"

Durante las jornadas, la socióloga feminista Rosa Cobo explicó que el caso de la Manada tuvo unas implicaciones sociales "muy específicas" en relación con la credibilidad de la palabra de la mujer.

"Dio respuesta a esa falta de credibilidad de las mujeres y a ayudarlas a avanzar con el trauma que supone una agresión sexual. Lo más civilizador que ha ocurrido en el siglo XXI ha sido el movimiento feminista", aseguró.

"Podemos hacer que haya las manos y los recursos suficientes para que la culpa y la vergüenza cambie de bando, que la mujer note que la sociedad está a su lado", afirmó Saez, mientras Echevarría incidió en que "no nos vamos a apartar, hay que romper el silencio en la calle, en casa, en el bar y donde sea".