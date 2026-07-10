"Es de esos políticos que yo, por lo menos, echo mucho de menos en la política de hoy", manifestó el ex ministro vocero Francisco Vidal (PPD) al lamentar el fallecimiento de Enrique Krauss, titular de Interior durante el Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) y figura clave de la transición.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el otrora secretario de Estado recordó la imponente trayectoria del histórico dirigente de la Democracia Cristiana, fallecido este viernes a los 94 años, y lo situó al nivel de las figuras más emblemáticas de la falange.

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