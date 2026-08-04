Women Open Innovation busca potenciar el talento femenino en áreas STEM

Nicole Verdugo, fundadora de Women Open Innovation, conversó con Cooperativa sobre la nueva edición del evento que busca potenciar el talento femenino en áreas STEM, tecnología e inteligencia artificial, que se celebrará este 5 y 6 de agosto.

La iniciativa busca derribar estereotipos sobre el desempeño femenino en matemáticas y tecnología, promoviendo modelos de liderazgo, señaló Verdugo.

En esa línea, la representante en Chile del Women Economic Forum recordó que históricamente a las jóvenes se les alejó de las áreas técnicas. "Desde chicas nos dijeron que éramos malas" para los números, una idea que el programa busca erradicar definitivamente.

El proyecto fomenta que las estudiantes conozcan a pioneras en computación cuántica. Para la experta, tener un "role model" es fundamental. "Cuando tú tienes un referente" real, las aspiraciones cambian y las fronteras académicas tradicionales se desvanecen ante el talento, consignó.

"Las mujeres nos inspiramos entre nosotras", aseveró.

La iniciativa también proyecta el impacto de la inteligencia artificial. Verdugo advirtió que muchas labores donde predominan mujeres están siendo automatizadas. Por ello, instó a las "niñas a tomar una decisión en las carreras del futuro" para evitar el desplazamiento laboral.

Finalmente, resaltó que la innovación trasciende lo puramente tecnológico. Incluye lo social, organizacional y medioambiental. El encuentro pretende que cada asistente reconozca su potencial para liderar proyectos disruptivos que mejoren la calidad de vida en sus propias comunidades escolares.

El evento se realizará este miércoles y jueves, 5 y 6 de agosto, en el campus de Providencia de la Universidad Autónoma.