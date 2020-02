Duke es el nombre de un perro que hizo una travesura: atacó los maceteros de una mujer mexicana, quien lo reprendió por su conducta. "¿Qué hiciste? ¿Tú no aprendes? ¿Cuántas veces te he dicho que no me agarres las plantas? No mis plantas, cabezón", dijo la humana de Duke, en un registro de Tiktok que superó los 160 mil Me Gusta en Twitter.

