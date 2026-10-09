Navi Pillay gana el Nobel de la Paz por defender el derecho internacional

La jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026 por su labor en favor de la paz y el derecho internacional, anunció este viernes el Comité Nobel noruego, en Oslo.

El organismo destacó su papel para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean objeto de enjuiciamiento, así como su contribución al fortalecimiento de las instituciones de justicia internacional.

"El Premio Nobel de la Paz de 2026 se concede a una persona que, con un valor y una integridad excepcionales, ha abierto el camino hacia un orden jurídico mundial más amplio e inclusivo", señaló el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes.

Con esta distinción, el organismo busca recordar que el Estado de derecho, tanto nacional como internacional, sustenta la resolución no violenta de los conflictos.

"La paz requiere justicia", subrayó el comité, que también advirtió sobre las sanciones contra jueces y los ataques a las instituciones en las que desempeñan su labor.

De la lucha contra el apartheid a la justicia internacional

Nacida en Durban, Sudáfrica, en una familia de origen tamil indio, Pillay creció durante el apartheid y se convirtió en abogada en medio de la discriminación, la segregación y la exclusión.

Su trabajo inicial en defensa de Nelson Mandela y otras personas que se opusieron al régimen segregacionista dio paso a una trayectoria en algunos de los procesos judiciales internacionales más relevantes de las últimas décadas.

Ejerció como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional (CPI).

Además, fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014, cargo que posteriormente también desempeñó Michelle Bachelet, y presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado.

En 2019 se incorporó como jueza al caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el que Birmania (Myanmar) está acusada de genocidio.

Su aporte al reconocimiento de la violencia sexual como genocidio

El Comité Nobel resaltó la influencia de Pillay en decisiones históricas del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que estableció que la violación y la violencia sexual podían constituir crímenes de lesa humanidad y genocidio.

También destacó su papel en el avance de la justicia internacional frente a la incitación al genocidio mediante la difusión de propaganda.

Según el organismo, la jurista ha exigido responsabilidades a los Estados y a sus dirigentes, y ha llevado esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos.