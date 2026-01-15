En Patan, antigua ciudad nepalí en el Valle de Katmandú, se celebra el festival Samyak Mahadan, en honor a Dipankara Buda, uno de los "mil budas" de esta religión.

Con centenares de figuras de Dipankara como escenario, los creyentes budistas oran por la paz y el bienestar de la humanidad.

Esta deidad es parte de la cosmovisión budista que cree se trata de una sucesión de Budas, siendo cada uno parte de un ciclo.

