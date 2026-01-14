Presidente Boric participó en zarpe del Buque Sargento Aldea
El Presidente Gabriel Boric Font, junto a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, visitó el primer Buque Escotillón IV Magallanes y participó en el zarpe del Buque Sargento Aldea, en el marco de la operación Base Soberanía, durante una actividad realizada en Talcahuano.
