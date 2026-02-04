En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, y en un país donde cada tres minutos se diagnostica un nuevo caso, sumando cerca de 60 mil personas al año en Chile, la medicina oncológica ha experimentado un giro decisivo hacia tratamientos más personalizados y efectivos. Así lo explicó la doctora Pamela Salman, directora médica del Centro de Oncología de Precisión e investigadora de la Universidad Mayor, en entrevista con Una Nueva Mañana.

La especialista detalló en qué consiste la oncología de precisión o terapia dirigida, un enfoque que se distancia del modelo tradicional de aplicar un mismo tratamiento a todos los pacientes, independientemente de las características de su enfermedad.

A diferencia de la quimioterapia convencional, las terapias dirigidas actúan específicamente sobre las alteraciones genéticas propias de cada tumor. "La oncología de precisión lo que intenta hacer es buscar un gen alterado (...), para poder tratarlo de manera dirigida. Los tratamientos ya no son la quimioterapia para todo el mundo", explicó la doctora Salman.

Uno de los principales obstáculos para acceder a este tipo de medicina es su alto costo, los exámenes genéticos necesarios para identificar mutaciones pueden alcanzar un millón y medio de pesos. No obstante, la especialista anunció una oportunidad excepcional, el Centro de Oncología de Precisión está realizando estos test genéticos de manera gratuita. Solo debe inscribirse en la página página de oncoprecision.cl e ingresar en el enlace de "estudios clínicos", ahí está el testeo genético gratuito.

