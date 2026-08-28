Rasonque, la píldora contra el cáncer de páncreas aprobada en EE.UU. que impacta al mercado

En Estados Unidos se aprobó el uso de un innovador fármaco que duplica la tasa de supervivencia de los pacientes que sufren cáncer de páncreas avanzado.

Denominado Rasonque y creado por la biofarmacéutica Revolution Medicines, consiste en una píldora de administración diaria que ya contó con el visto bueno de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con CNN Español, el remedio fue aceptado para el tratamiento de cáncer de páncreas metastásico en pacientes que no han recibido tratamiento previo o que no pueden recibir quimioterapia combinada.

En tanto, Revolution anunció que la píldora ya está disponible en EE.UU. a un precio de 39.800 dólares por un suministro para 30 días, y que los pacientes con seguro médico privado que cumplan los requisitos podrían llegar a pagar ningún dólar con ayuda para el copago.

Un demandado medicamento con revisiones aceleradas e incremento en acciones

Según el citado medio, Rasonque está diseñado para bloquear diversas formas de la proteína RAS, que contribuye al crecimiento tumoral en muchos tipos de cáncer de páncreas.

Ese resultado fue anunciado por la biofarmacéutica tras los ensayos clínicos efectuados al medicamento en abril, lo que desató una avalancha de la demanda y obligó a la FDA conceder su acceso anticipado bajo el programa de uso compasivo, que beneficia a pacientes con afecciones graves o potencialmente mortales con tratamientos experimentales antes de la autorización del regulador.

De hecho, Rasonque fue uno de los primeros productos aceptados por la FDA para su nuevo proceso de revisión acelerada el año pasado, a fin de atender terapias que abordan las principales prioridades de salud de EE. UU. y necesidades médicas importantes no satisfechas.

Además, los inversores se volcaron en Revolution ante la expectativa de que la píldora se convirtiera en una importante nueva opción de tratamiento, lo que impulsó las acciones de la compañía un 166% este año.

Según analistas de RBC Capital Markets, la rápida aprobación, junto con los más de dos mil pacientes ya inscritos en el Programa de Acceso Ampliado, podría contribuir a generar unos ingresos estimados de 28 millones de dólares en Estados Unidos por tratamientos contra el cáncer de páncreas durante el tercer trimestre. Las ventas del cuarto trimestre, en tanto, podrían alcanzar los 148 millones de dólares.

A largo plazo, los analistas estimaron que el fármaco podría generar 11.500 millones en ventas anuales.