Científicos identificaron en China nueva gripe porcina con "potencial pandémico"

Mientras la comunidad internacional continúa redoblando esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus, un grupo de científicos alertó sobre la aparición de una nueva cepa de gripe porcina con "potencial pandémico" en China y que puede infectar a humanos, según un artículo publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

La investigación, dirigida por Liu Jinhua, de la Universidad Agrícola de China (CAU, por sus siglas en inglés) y que recogió este lunes la cadena británica BBC, señala que se trata de un virus presente en cerdos que tiene "todas las características distintivas" de estar altamente adaptado para infectar a los humanos, por lo que necesita un "monitoreo cercano".

"La vigilancia de los virus de la gripe en los cerdos es una medida clave para prevenir la aparición de la próxima gripe pandémica", advierten los autores.

Esta cepa de influenza, bautizada G4 EA H1N, es una combinación única de tres linajes: uno similar a las cepas encontradas en aves europeas y asiáticas, la H1N1 que causó la pandemia de 2009, y una H1N1 norteamericana que tiene genes de los virus de la gripe aviar, humana y porcina. "La variante G4 es especialmente preocupante porque su núcleo es un virus de influenza aviar, al que los humanos no tienen inmunidad, con fragmentos de cepas de mamíferos mezclados", explican.

Así, los investigadores detallan que el virus puede crecer y multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias humanas. Además, hallaron evidencia de una infección que se inició recientemente en trabajadores de mataderos y de la industria porcina en el país asiático.

"En este momento estamos distraídos con el coronavirus y con razón. Pero no debemos perder de vista los nuevos virus potencialmente peligrosos", dijo a la BBC Kin-Chow Chang, profesor de la Universidad de Nottingham (Reino Unido).

El experto agregó que si bien el virus no supone un problema inmediato, "no debemos ignorarlo".

En ese sentido, los científicos que detectaron la nueva cepa advierten en su artículo que las medidas de mitigación, "especialmente los trabajadores de la industria porcina, deben implementarse con urgencia".