AFP UNO insiste en propuesta de retiro parcial de pensiones en casos de "extrema necesidad"

La AFP UNO -la más reciente administradora de pensiones del sistema chileno- insistió en su propuesta de que, mediante una ley en el Congreso, se permita a los afiliados el retiro de hasta el 5 por ciento de sus fondos, a fin de "paliar los efectos de la grave crisis" provocada por la pandemia de Covid-19.

La idea, planteada a fines de marzo, fue reiterada por el presidente de la administradora, Ignacio Álvarez, en una carta dirigida a los accionistas de la AFP, de acuerdo con Pulso.

"Recientemente, propusimos públicamente, que en vista de los devastadores efectos económicos de esta pandemia, el Ejecutivo y el Congreso, analicen de forma complementaria medidas como el retiro voluntario y acotado de fondos en situaciones de extrema necesidad", subrayó en el texto.

En ese sentido, recomendó "observar lo recientemente aprobado en Australia en esta materia", que está permitiendo a los trabajadores retirar dinero de sus pensiones antes de tiempo y cuyo sistema también considera la opción en casos de enfermos terminales -considerados como aquellos con una expectativa de vida de máximo dos años-.

Respecto a su propuesta, sostuvo que fue formulada después de que en el Congreso habían acogido otra de sus ideas, hecha antes de esta crisis, tendiente al retiro anticipado de fondos en casos excepcionales, "cambiando el paradigma vigente por casi 40 años que no permitía a los trabajadores acceder a SUS ahorros antes de la edad de jubilación, en independencia de la causal o circunstancia".

"Siempre expresaremos ideas para buscar mejorar el sistema de pensiones de forma sustentable, considerando todas sus dimensiones, y priorizando a los afiliados porque nuestro espíritu es, aunque ello signifique cuestionar paradigmas, ser parte de la solución", enfatizó Álvarez en la misiva.

La propuesta ha sido cuestionada en general por expertos en la materia y por la Asociación de AFP, de la cual UNO no forma parte, que acusó que la idea "se contradice con la necesidad urgente de aumentar las pensiones" y que "no es la forma adecuada para hacer frente a la crisis", asegurando "no corresponde que con los ahorros previsionales de los trabajadores se cubran las consecuencias".