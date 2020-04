El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, cuya comuna entra en cuarentena este jueves, afirmó en El Diario de Cooperativa que, en un comienzo, se politizó esta medida y se calificaba de "facho" a la autoridad que no quería que fuera total. "El concepto de la cuarentena se manoseó mucho y hasta se politizó demasiado (...) lamentablemente, la lógica de la politización de la pandemia y de la cuarentena inicialmente nos pasó la cuenta porque se generó una discusión que no era razonable", expresó, llamando a los ciudadanos a respetar la restricción para que ésta no pueda extenderse.

