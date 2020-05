Ad portas de la cuarentena que parte esta noche en Antofagasta, la alcaldesa Karen Rojo reprochó en El Diario de Cooperativa que las medidas restrictivas en la zona "no existen o han sido muy precarias, por lo que el 'chipe libre' está para cualquiera". Reiteró también sus críticas al "confuso" discurso del Gobierno respecto a las medidas ante la pandemia de coronavirus y su mensaje de "nueva normalidad", aunque reconoció que, al menos en la región, ha habido "errores compartidos" con la ciudadanía: eso "porque, evidentemente, la cultura de cooperación sanitaria, de prevención, de los vecinos no la hemos encontrado". Además, cuestionó que "todas las decisiones relevantes" en la materia dependan del Gobierno central: "Hay autoridades regionales de adorno", fustigó, junto con afirmar que los jefes comunales no han sido considerados.

LEER ARTICULO COMPLETO