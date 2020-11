Balance Covid-19: Chile superó los 15.000 fallecidos

El Ministerio de Salud, en su balance diario, informó este viernes que durante las últimas 24 horas se registraron 1.573 nuevos contagios de Covid-19, cifra que elevó a 537.585 el total de casos desde el comienzo de la pandemia.

De los nuevos portadores del virus, 1.071 presentaron síntomas y 479 resultaron ser asintomáticos, quedando 23 casos como no informados.

En tanto, los contagiados activos en todo el país corresponden a 9.351 personas y los recuperados llegaron a los 512.927.

Respecto a los fallecidos, en la última jornada se informaron 48 decesos lo que significó que la cifra total llegara a 15.003.

Los pacientes que se encuentran internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) son 717, de los cuales 555 se encuentran conectados a ventilación mecánica invasiva y 76 se mantienen en estado crítico.

El número de exámenes realizados durante las últimas horas alcanzó los 39.230, arrojando una positividad de 4,01 por ciento.

En total, a nivel nacional, hay 289 ventiladores mecánicos disponibles y 10.305 cupos para las residencias sanitarias.

Colegio Médico de Concepción: Llamamos al autocuidado

Una de las regiones que mantiene las alertas es la Región del Biobío, donde se adelantará el toque de queda a las 20:00 horas desde esta sábado.

Sin embargo, desde el Colegio Médico de Concepción, su presidente Germán Acuña, advirtió que pese a las medidas restrictivas las personas no se están cuidando de los contagios.

Solicitamos que "la gente cumpla, y que se comprometa con el autocuidado. Si no nos comprometemos con eso vamos a exponer a los adultos mayores y a las personas con enfermedades, la principal crítica yo no se la hago a las personas ni a las familias, sino que a nosotros mismos los dirigentes, parlamentrios, alcaldes, Gobierno, no hemos sido capaces de convencer a la población de las necesidades del autocuidado", señaló.

Agregó que "si no aprendemos a autocuidarnos ninguna medida de confinamiento va a funcionar".