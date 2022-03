Barack Obama dio positivo por coronavirus

El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) reveló este domingo que dio positivo en una prueba de coronavirus, aunque está vacunado con la pauta completa y sus síntomas son muy leves.

"Acabo de dar positivo en un test de Covid-19", indicó el ex mandatario de 60 años en su cuenta de Twitter.

Obama dijo llevar unos días con la garganta rasposa, pero que en general se encuentra bien.

Su esposa, la ex primera dama Michelle Obama, dio negativo en el test.

Ambos recibieron, además de la vacuna completa, la dosis de refuerzo.

"Esto es un recordatorio de que debes vacunarte si no lo has hecho ya, incluso ahora que los casos van a la baja", escribió el ex presidente estadounidense.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.



It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.