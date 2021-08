¡Atención!%uD83D%uDEA8 Les informamos que el Gimnasio Santa Isabel, ha sufrido algunos daños por la lluvia, por lo que mañana no podrá atender como punto de vacunación. Les %uD835%uDC2C%uD835%uDC2E%uD835%uDC20%uD835%uDC1E%uD835%uDC2B%uD835%uDC22%uD835%uDC26%uD835%uDC28%uD835%uDC2C asistir a los otros lugares. Cualquier cambio será informado por nuestras RRSS ¡%uD835%uDC00%uD835%uDC2D%uD835%uDC1E%uD835%uDC27%uD835%uDC2D%uD835%uDC28%uD835%uDC2C! pic.twitter.com/4makocUuGn

06:24 - | #CooperativaContigo Municipalidad de Providencia informó que el Gimnasio Santa Isabel sufrió "algunos daños por la lluvia", por lo que este jueves no podrá atender como punto de vacunación. "Les sugerimos asistir a los otros lugares", dijo la autoridad

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/V3JBYLIcj5

IMPORTANTE%uD83D%uDD14 Debido a la alta demanda y bajo stock de vacunas Pfizer, ya no contamos con dosis disponible en nuestros puntos. ¡Recuerda! Esta semana se estará inoculando solo a las personas que cumplan con el rango etario y que hayan completado sus dos dosis al 14 de marzo. pic.twitter.com/KuWuYB1FO3

11:48 - | #CooperativaContigo Municipalidad de Providencia: "Debido a la alta demanda y bajo stock de vacunas Pfizer, ya no contamos con dosis disponible en nuestros puntos"

11:43 - | De los 503 nuevos infectados, 399 presentan síntomas y 84 son asintomáticos, mientras que los 20 restantes aún no son notificados de su PCR positivo.

Hoy quiero compartir una gran noticia, después de 17 meses de pandemia, en nuestro país no tenemos ninguna comuna en #Cuarentena . Quiero agradecer a todas las personas que han trabajado contra esta pandemia y a todos los que siguen las medidas de autocuidado y se van a vacunar. pic.twitter.com/3x0h4aRT5t

10:05 - | Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza: "Después de 17 meses de pandemia, en nuestro país no tenemos ninguna comuna en cuarentena. Quiero agradecer a todas las personas que han trabajado contra esta pandemia y a todos los que siguen las medidas de autocuidado y se van a vacunar"

06:05 - | Panguipulli, en la Región de Los Ríos, dejó atrás la fase 1 y pasó este miércoles a transición (fase 2): con esto, no hay localidades en confinamiento de lunes a viernes.

07:01 - | #CooperativaContigo Estados Unidos planea anunciar que casi todos sus ciudadanos deben recibir una dosis de refuerzo ocho meses después de haber sido inmunizados, según The New York Times y The Washington Post