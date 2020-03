22:14 - | Esta acción se lleva a cabo después de los incidentes ocurridos esta tarde en el embarcadero de Chacao, donde dirigentes impidieron el paso de camiones acusando que rompían la barrera sanitaria y ponen en peligro a los habitantes. los incidentes dejaron dos detenidos Carabineros y la Armada desbloquean acceso a Isla de Chiloé #CooperativaEnCasa https://t.co/6022SnVfYH pic.twitter.com/OHSCTQhrrg %u2014 Cooperativa (@Cooperativa) March 25, 2020

22:08 - | Vecinos de Chiloé interrumpen, con barricadas y quema de neumáticos, el acceso a varias comunas de la isla: acusan que el tránsito de camiones de la industria salmoneras y miticultora ponen en riesgo la barrera sanitaria #CooperativaEnCasa

22:05 - | Respecto a esto, la gerente general de la Asociación de Clínicas, Ana María Albornoz, detalló que "lo que estamos haciendo y promoviendo es que haya en la infraestructura mayor cantidad de camas, respiradores".

22:03 - | El Ministerio de Salud anunció que deberán postergarse las cirugías selectivas tanto el sistema público como en el privado, pensando en la disponibilidad de camas.

22:02 - | El toque de queda, entre las 22:00 y las 05:00 horas, se trata de una medida que no tiene plazo de término.

22:01 - | A las 22:00 horas comenzó la tercera noche de toque de queda en todo el territorio nacional como medida para combatir el coronavirus

20:17 - | En La Araucanía confirman un total de 67 casos de coronavirus: cuatro permanecen en unidades de pacientes críticos, y tres de ellos están conectados a ventilación mecánica, informó desde la Seremi de Salud Felipe Moraga, reemplazante de Katia Guzmán (en cuarentena) #CooperativaEnCasa

20:14 - | Araucanía: La Brigada de Delitos contra el Medioambiente de la PDI fue asignada para llevar las diligencias investigativas contra la seremi de Salud, Katia Guzmán, por haber realizado actividades pese a que, presuntamente, estaba en conocimiento de que había estado en contacto con un funcionario contagiado

20:00 - | Como una forma de presión para ello, los diputados aprobaron el proyecto misceláneo que contempla la capitalización del BancoEstado, reducri a $0 los impuestos a timbres y estampillas, pero rechazaron un artículo que permite al Estado endeudarse por 4.500 millones de dólares

19:57 - | Diputados aprobaron y despacharon al Senado el proyecto que contiene el "bono Covid-19", pero sin monto: oposición pide un monto mayor (100 mil pesos) y que se pague por al menos tres meses, que es el período del estado de catástrofe #CooperativaEnCasa AHORA La Cámara despacha al Senado el proyecto que incluye un bono para enfrentar la emergencia por el coronavirus, pero sin monto (Gobierno proponía 50 mil pesos).@Cooperativa %u2014 Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) March 24, 2020

19:55 - | La Cámara también despachó el Senado proyecto establece un "régimen jurídico de excepción" para los procesos judiciales, debido al impacto del coronavirus #CooperativaEnCasa

19:50 - | Cámara despachó al Senado proyecto que prorroga por un año la vigencia de las licencias de conducir que vencen en 2020, y puedan renovarse en 2021 #CooperativaEnCasa La Cámara aprobó en primer trámite el proyecto que prorroga por un año la vigencia de las licencias de conducir que vencen el 2020.@Cooperativa %u2014 Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) March 24, 2020

19:29 - | [En vivo] Virólogo por Covid-19: Necesitamos un tratamiento y una vacuna. Estamos dependiendo mucho del sistema inmune de cada persona, falta la segunda forma de defenderse #CooperativaEnCasa

19:28 - | [En vivo] Virólogo por Covid-19: Teóricamente, una persona (que se mejora) debería quedar inmune, pero esos son estudios que hay que ver, porque no sabemos si generan anticuerpos neutralizantes o no. Lo normal es que sí #CooperativaEnCasa

19:27 - | [En vivo] Virólogo por Covid-19: Una cuarentena total tiene un impacto grande a la economía, en Chile es difícil de establecerla #CooperativaEnCasa

19:23 - | [En vivo] Virólogo por Covid-19: La gente no está concientizada del problema, la gente se movió de Santiago. (Una cuarentena total) es una medida fuerte, pero bien efectiva #CooperativaEnCasa

19:14 - | [En vivo] En Lo Que Queda del Día de #CooperativaEnCasa conversamos con Gonzalo Barriga, virólogo de Facultad de Medicina de U. de Chile: Sobre Covid-19 se aprendió harto, que ha mutado, que hay nuevas cepas, sabemos harto del cuadro clínico

18:02 - | La propuesta se suma a otras ya ingresadas por la bancada comunista, y el diputado RD Pablo Vidal detalló que la idea es que los montos por el consumo acumulado durante estos meses o por las cuotas no pagadas de los créditos se cobren una vez superada la emergencia por el Covid-19 y divididos en 12 pagos mensuales

17:59 - | En respuesta a Hutt, el coordinador general de Conataxi, Claudio Morales, señalo que "con respecto al coronavirus no hemos tenido ninguna reunión, y tengo contacto con otras organizaciones a las que ella alude que ha tenido contacto y tampoco a tenido"

17:58 - | Gloria Hutt: %u201CHay organizaciones formalmente constituidas y con ellos nos hemos reunido y hemos intercambiado los protocolos. hemos discutido cuáles son las medias de protección. Hay otros grupos de taxistas que si bien son organizaciones, son organizaciones de hecho, posiblemente se trate de unas de esas organizaciones que esté planteando esta necesidad de conversación%u201D

17:54 - | Parlamentarios del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley para suspender el pago en cuentas de servicios básicos, como agua, luz, gas e internet, y de créditos hipotecarios y créditos estudiantiles #CooperativaEnCasa Nos sumamos a esta iniciativa de @modatima_cl, y junto a la bancada de @RDemocratica y el @elfrente_amplio presentaremos un Proyecto de Ley para suspender estos cobros, así como también los créditos hipotecarios y créditos estudiantiles.#coronavirus #covid19chile pic.twitter.com/0U8pyTcgul — Pablo Vidal Rojas (@pablovidalrojas) March 24, 2020

17:51 - | La ministra de Transporte, Gloria Hutt, indicó que han establecido conversaciones con organizaciones de taxistas por la peligrosa exposición que deben realizar en sus rubros. Sin embargo, desde diversas organizaciones negaron haber entablado comunicación respecto a medidas sanitarias #CooperativaEnCasa

16:40 - | En tanto, reconoció que "los precios han variado, no podemos decir que no". Pero apunta que esa variación en ocasiones se debe a que camiones que traen productos a la capital no ingresan a al región por temor a contagios

16:39 - | Gloria Guaiquiante, directora de ASOF, explicó que "en algunas hay restricciones, se van turnando, algunas ferias han parado su funcionamiento, pero son los casos menores. Hacemos un llamado a ver los beneficios y perjuicios que tienen estas medidas, porque si una comuna cierra las ferias, colapsa a las comunas aledañas, y lo que estamos buscando no son aglomeraciones, no colapsar a las ferias libres" Martes%uD83D%uDD35 Agricultura. En la Confederación de @ferias_libres dicen que trabajan a máxima capacidad. Algunas ferias están suspendidas según el municipio donde estén. Hacen llamado a analizar beneficios y perjuicios de esta medida. Habla Gloria Guaiquiante, directora // @Cooperativa pic.twitter.com/gc9miLhEom %u2014 Jean Claude Penjean (@JCPenjean) March 24, 2020

16:38 - | En el caso de las ferias libres, la mayoría funciona normalmente, aunque algunas han sido paralizadas por decisiones municipales

16:37 - | Cornejo llamó a la gente "a que esté tranquila". A la vez, precisó que "ha subido un poquito la venta al detalle, y en eso hemos tenido un poquito más de demanda"

16:36 - | "Desabastecimiento no ha habido, y esperamos que no vaya a haber, tenemos asegurado el abastecimiento hasta final de año. Pese a la sequía, la parte hortofrutícola no ha decaído en ningún momento con todas sus producciones", expuso Víctor Cornejo, presidente del mercado

16:34 - | En el mercado Lo Valledor garantizan tener "asegurado el abastecimiento hasta final de año", pese a sequía y crisis sanitaria por el coronavirus #CooperativaEnCasa Martes%uD83D%uDD35 Agricultura. En mercado @lo_valledor aseguran que hay abastecimiento para toda la temporada. Incremento "normal" de precios en algunos productos según el período. Las ventas al detalle han subido. Habla Víctor Cornejo, presidente del mercado // @Cooperativa pic.twitter.com/YDcnHqprmr %u2014 Jean Claude Penjean (@JCPenjean) March 24, 2020

16:34 - | "Son salvoconductos que benefician a todos los chilenos en la medida que va a facilitar el funcionamiento de ferias libres. Es para los feriantes, que son personas naturales, ellos van a poder obtener el salvoconducto por la vía tradicional en Carabineros, sólo con la patente municipal, el permiso alcaldicio y su carnet de identidad, o incluso, estamos habilitando en la Comisaría Virtual que por correo puedan adjuntar estos documentos y obtener el salvoconducto válido por 15 días", explicó el subsecretario José Pinochet

16:33 - | Gobierno subraya que declaración de la agricultura como actividad de infraestructura crítica permitirá la obtención de salvoconductos para comerciantes y "facilitará el funcionamiento de ferias libres" #CooperativaEnCasa Martes%uD83D%uDD35 La agricultura fue declarada como actividad de infraestructura crítica. Qué pasa con salvoconducto para horario de toque de queda? Aquí %uD83D%uDC47%uD83C%uDFFB // @Cooperativa pic.twitter.com/Z6IsQcj9vn — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) March 24, 2020

12:48 - | Municipalidad de Gorbea, en La Araucanía, reportó segundo caso de coronavirus, correspondiente a trabajadora de consultorio #CooperativaEnCasa

12:34 - | "Los diabéticos están descritos como grupo de riesgo alto para el coronavirus (%u2026) por ciertas alteraciones del sistema inmune que los predisponen a infecciones", alertó Ana Claudia Villarroel, diabetóloga de la Clínica Santa María

12:29 - | El ministro de Agricultura, Antonio Walker, indicó que "no vamos a parar, el campo no va a parar. Chile está bien abastecido de alimentos, tenemos un stock de productos agrícolas para todo el año y por eso el llamado es a no acaparar, tenemos suficientes alimentos para toda la temporada" Lunes%uD83D%uDD35Agricultura. Ministro @antoniowalkerp y subse @JI_Pinochet revisaron medidas sanitarias en @lo_valledor . Aseguran abastecimiento para toda la temporada. Sobre toque de queda, vehículos con guía de despacho y carnet de conductor, sirven como salvoconducto // @Cooperativa pic.twitter.com/dQIc1BFUUi — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) March 24, 2020

12:22 - | Al comienzo de la jornada, el cobre subió casi un 4 por ciento y el dólar bajó 14 pesos, en el marco de un rebrote de los mercados %uD83D%uDD3510.10 Repasamos los mercados a esta hora:



Cae el dólar hasta 846 pesos (-$14)

Sube el cobre hasta 2 dólares 17 ( 3,72%)

Bolsa de Santiago: 6,5%



Martes de calma y rebote en los mercados @Cooperativa — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) March 24, 2020

10:56 - | Ministra de Transportes, Gloria Hutt: Funcionario de Metro contagiado está en su casa y en buenas condiciones #AlertaCooperativa

10:55 - | Ministra de Transportes, Gloria Hutt: Estamos preparando una vacunación masiva a todos los conductores de transporte público de todo Chile #AlertaCooperativa

10:47 - | Ministra de Transportes, Gloria Hutt: Modificaciones en la hora punta de esta mañana dieron un buen resultado #AlertaCooperativa

10:46 - | Ministro Mañalich: No tenemos posibilidad legal de entregar información de personas concretas a ninguna autoridad, eso sería un delito #AlertaCooperativa

10:41 - | Ministro Mañalich: No descarto medidas más estrictas para las cuatro comunas del sector oriente #AlertaCooperativa

10:40 - | Ministro Mañalich: En el sector oriente de la Región Metropolitana se concentra el mayor número de casos del país #AlertaCooperativa

10:39 - | Ministro Mañalich: Tenemos que prepararnos para un eventual brote epidémico en Rapa Nui #AlertaCooperativa

10:30 - | Ministro Mañalich: Estamos procesando los tests PCR para coronavirus en un plazo de 12 horas, máximo 24 horas #AlertaCooperativa

10:28 - | Ministro Mañalich no descarta nuevas medidas como fijación de precios para terminar con la especulación #AlertaCooperativa

10:27 - | Ministro Mañalich: Hacemos un llamado vehemente a terminar con la especulación #AlertaCooperativa

10:26 - | Ministro Mañalich: El examen del PCR de coronavirus tendrá un valor máximo de 25 mil pesos #AlertaCooperativa

10:24 - | Ministro Mañalich: Policías tienen el listado de todas las personas que deben cumplir cuarentena #AlertaCooperativa

10:23 - | Ministro Mañalich anunció "estricto" cordón sanitario para la comuna de San Pedro de la Paz #AlertaCooperativa

10:22 - | Toque de queda en Rapa Nui se extenderá desde las 14:00 a las 05:00 horas, por aparición de caso sin trazabilidad #AlertaCooperativa

10:21 - | Ministro Jaime Mañalich confirmó "manejo centralizado" del sistema de salud, público y privado #AlertaCooperativa

10:19 - | Ministro de Salud, Jaime Mañalich: Este brote no va a amainar antes de la primavera #AlertaCooperativa

10:15 - | Se han realizado 7.542 exámenes en el país, con una tasa de positividad de 5 por ciento #AlertaCooperativa

10:14 - | Gobierno confirma 176 nuevos casos de coronavirus, llegando a 922 contagiados en el país #CooperativaEnCasa

08:36 - | La ministra valora la aprobación del proyecto del teletrabajo: Hoy no se establece jornada, ahora el trabajador podrá elegir la misma jornada que tenía o una jornada flexible

08:33 - | "Es muy difícil establecer criterios para flexibilizar horarios", dice la ministra Zaldívar, a propósito de las aglomeraciones en el transporte público.

08:31 - | [EN VIVO] La ministra del Trabajo María José Zaldívar conversa con #CooperativaEnCasa sobre la situación laboral

08:28 - | "A pesar de que no ha habido un aumento importante en los últimos cuatro días, se ha mantenido alrededor de la tasa de 100 casos nuevos por día, no sabemos si eso es porque realmente es así o porque hay una tasa de testeos que no está siendo suficiente para detectar los casos reales", indicó Bernucci.

08:24 - | En la antesala, el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, manifestó dudas por la tasa de contagio en Chile, que alcanza a 3,2 por cada 100 pruebas.

08:22 - | Este martes se desarrollará la segunda sesión de la Mesa Social por el Covid-19.

07:36 - | Hutt y ola de críticas por atochamientos de personas en el transporte público: Me causa un dolor tremendo. Yo sé como son las personas que viajan, porque soy usuaria del sistema, y si hay alguien que no tuvo culpa alguna fueron los pasajeros

07:35 - | Ministra de Transportes: Tenemos 65 por ciento menos de pasajeros que en un día comparable de un año normal #CooperativaEnCasa

07:33 - | Ministra de Transportes y la experiencia en otros países: En ninguna ciudad se ha suspendido el transporte público, pero sí se han instalado protocolos de limpieza de vehículo y de protección de los trabajadores #CooperativaEnCasa

07:32 - | Ministra de Transportes: Si se produce un brote y un contagio masivo nos puede producir problemas muy grandes para la continuidad del servicio, entonces también tenemos que preparar esos turnos y resguardarlos para tener reemplazos en caso de ser necesarios. (...) Esto no es solamente distribuir los buses.

07:29 - | Ministra de Transportes: Tenemos que seguir manteniendo este sistema en un plazo más largo, en que la probabilidad de contagios va a ir aumentando, y por ejemplo tenemos turnos que proteger personal critico de operación o conductores de terminales.

07:28 - | Ministra de Transportes y el caos del lunes en la capital: Sobrestimamos la capacidad de difusión de la información #CooperativaEnCasa

07:26 - | Ministra de Transportes: Los conductores del sistema de buses (actual Red, ex Transantiago) son más de 15 mil y aproximadamente un 15 por ciento pertenece al grupo de más riesgo. Con ellos no podemos contar con el contacto permanente con los pasajeros #CooperativaEnCasa

07:24 - | Ministra de Transportes: El conjunto de medidas que ha hecho nuestro equipo para extender horario en una situación muy exigida (...) está funcionando, bastante avanzada la hora punta, muy bien #CooperativaEnCasa

07:22 - | Ministra Gloria Hutt y adelantamiento de horarios de servicios del Transantiago y Metro: Estoy más tranquila hoy #CooperativaEnCasa

07:17 - | Luego de que ayer lunes se generara caos en paraderos y estaciones para esperar bus o Metro, el adelantamiento de los horarios de servicios del transporte ha ayudado a descongestionar el flujo en puntos como la estación Cerrillos o la Intermodal La Cisterna. Martes%uD83D%uDD35 Transporte público. 7:11 a.m. Buses de @Red_Movilidad comenzaron operaciones a las 5:30 de la mañana, el @metrodesantiago desde las 6:30. Panorama exterior estación Cerrillos // @Cooperativa pic.twitter.com/a22gOZq191 — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) March 24, 2020

04:22 - | La Protección civil italiana admitió que los contagiados por coronavirus en ese país pueden ser diez veces más de los comunicados oficialmente y alcanzar los 600.000 #CooperativaEnCasa

04:18 - | El Congreso de Filipinas aprobó una ley que otorga poderes especiales al presidente, Rodrigo Duterte, quien podrá adoptar medidas urgentes sin consultar al Legislativo e incluso intervenir algunas empresas privadas #CooperativaEnCasa

04:17 - | La medida se aplicará al resto de la provincia de Hubei a partir de mañana miércoles. China anunció que levantará la cuarentena en la ciudad de Wuhan, epicentro de la pandemia de coronavirus, el 8 de abril #CooperativaEnCasa https://t.co/TO5sebgQD3 pic.twitter.com/B7nuAhyjOW — Cooperativa (@Cooperativa) March 24, 2020

04:16 - | La Bolsa de Tokio se disparó este martes un 7,13 % gracias, según los expertos, a la buena acogida de los nuevos estímulos de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) y la caza de dividendos ante el inminente cierre del año fiscal japonés #CooperativaEnCasa

03:48 - | Azerbaiyán decretó confinamiento para mayores de 65 años hasta el próximo 20 de abril #CooperativaEnCasa

02:53 - | La comunidad alertó que la persona afectada participó de las actividades realizadas en homenaje del "cura obrero" los pasados 14 y 15 de marzo. Asistente a funeral de Mariano Puga dio positivo por coronavirus, alertó la Comunidad La Minga #CooperativaEnCasa https://t.co/NwdPIzER3F pic.twitter.com/kWkbGQgA6L — Cooperativa (@Cooperativa) March 24, 2020

02:51 - | Corea del Sur informó la detección de 76 nuevos casos de coronavirus, 20 de ellos "importados", y ya suma 9.037 infectados #CooperativaEnCasa

02:50 - | Birmania (Myanmar), uno de los pocos países de Asia que aún no habían detectado el nuevo coronavirus, confirma sus dos primeros casos #CooperativaEnCasa

02:49 - | Pekín desplegó nuevas acciones para prevenir la reaparición de un brote local. Importante repunte de contagios "importados" de coronavirus lleva a China a ampliar medidas de control #CooperativaEnCasa https://t.co/Iggyw0DNXd pic.twitter.com/9LXJ3n0nWP — Cooperativa (@Cooperativa) March 24, 2020

02:48 - | "Se trata de una persona adulta que se encuentra estable", informaron las autoridades. Municipio de Rapa Nui confirma primer caso de coronavirus en la isla #CooperativaEnCaso https://t.co/rIAlQJlDBw pic.twitter.com/4ZEOe4MDd5 — Cooperativa (@Cooperativa) March 24, 2020

00:44 - | Brasil alcanzó este lunes los 1.891 contagios confirmados por coronavirus y suma 34 fallecidos, nueve más que el domingo, según el último balance divulgado por el Ministerio de Salud #CooperativaEnCasa

00:43 - | Los ciudadanos cubanos no podrán salir del país sin autorización ni desplazarse entre provincias como medida para frenar la propagación del Covid-19, anunció este lunes el primer ministro, Manuel Marrero

22:02 - | La primera jornada se vivió de la noche del domingo a la madrugada de este lunes. #CooperativaEnCasa Comienza el segundo toque de queda nacional por la epidemia de coronavirus https://t.co/hQf4DfPK33 pic.twitter.com/xCkySfaRX6 — Cooperativa (@Cooperativa) 24 de marzo de 2020

21:51 - | Por cierre de locales como medida ante coronavirus, más de 50 tiendas de Patronato ofertan sus productos por https://www.instagram.com/paseosantafilomena/ y también vía telefónica, con despachos a todo Chile #CooperativaEnCasa

21:18 - | La Florida implementó un sistema gratuito para que vecinos hagan consultas médicas por videollamada, enfocado en descartar casos de Covid-19. El "SOS Doctor" opera de 8:00 a 0:00 hrs., a través de la web Laflorida.cl

19:39 - | La Araucanía: El seremi de Transportes, Luis Calderón, dio positivo por coronavirus. En la región ya son tres seremi, más el intendente y el hasta hoy jefe de la defensa nacional en la zona, contagiados con el virus #CooperativaEnCasa

19:36 - | Metro culminó su servicio de este lunes debido al toque de queda #CooperativaEnCasa Termina la jornada de hoy. No olvides que mañana el servicio comienza a las 06:30.



Revisa el estado de la red y estaciones disponibles en https://t.co/eVbE5SQL8E pic.twitter.com/CaqoBDPs1A — Metro de Santiago (@metrodesantiago) March 23, 2020

19:27 - | Rector de la U. de Chile: Respecto a tema de aranceles, deberá ser discutido de manera única e inédita por un tema estrictamente humano #CooperativaEnCasa

19:26 - | Rector de la U. de Chile y miembro de la Mesa Social Covid: Si a esta altura hay estos muertos, uno debiera esperar que los hubiera mucho más de aquí en adelante #CooperativaEnCasa

19:22 - | Rector de la U. de Chile y miembro de la Mesa Social Covid: Es importante que se sepa todo, no se gana con que la ciudadanía no tenga acceso a información. Hay que saber tasas de contagio, letalidad, distribución por comuna #CooperativaEnCasa

19:21 - | Rector de la U. de Chile y miembro de la Mesa Social Covid: Estoy por una cuarentena que sea lo más drástica posible, mientras más drástica mejor será #CooperativaEnCasa AHORA: rector @EnnioVivaldi dice en @Cooperativa que "no hay duda que una cuarentena más drástica es más efectiva .. el gobierno deberá ver las implicancias que eso va a tener" #CooperativaEnCasa https://t.co/H9T3o90QSE — Mauricio Bustamante (@tv_mauricio) March 23, 2020

19:19 - | Ennio Vivaldi, rector de la U. de Chile y miembro de la Mesa Social Covid: Estamos frente a una emergencia de una envergadura inédita y es vital que reaccionemos todos responsablemente, entendiendo lo que sucede #CooperativaEnCasa

19:15 - | Ennio Vivaldi, rector de la U. de Chile, miembro de la Mesa Social Covid: El principal mérito es que en torno a una mesa se discutan los temas cruciales y no a través de la prensa e interpelaciones, que la gente tenga confianza #CooperativaEnCasa Ahora en vivo por @Cooperativa junto a @paulabravoc y @tv_mauricio conversaremos sobre el #COVID%u30FC19 en Chile. Les invito a escuchar en https://t.co/sUGsGYJXxn — Ennio Vivaldi (@EnnioVivaldi) March 23, 2020

19:15 - | "El Código Sanitario autoriza una situación como ésta, pero creo bien poco probable que si ven que la clínica tiene todo disponible para la atención de pacientes y está organizada para eso, el Ministerio tenga que tomar una decisión de controlar ellos la clínica", sentenció.

19:15 - | El Ministerio de Salud hará un llamado a postergar las cirugías electivas, respecto a lo cual el jefe de la unidad de urgencia de la Clínica Indisa, Leonardo Ristori, indicó que "solamente vamos a operar los pacientes que tengan emergencias o que sean cirugías impostergables porque la enfermedad va progresando".

19:14 - | "Es muy importante que tengamos no todas estas voces que hemos tenido hasta ahora, que se ha generado como procesos espontáneos de organización, de vocerías, ante la desesperación de muchos y muchas que están en los hospitales, que están en la primera línea", agregó la presidenta del Senado

19:14 - | "Lo importante de ayer, de la intervención del Presidente (Sebastián Piñera), es que se está logrando tener una sola vocería. Se está logrando tener la conducción y la gestión de la crisis en una sola mano. Aquí hay que centralizar todas las decisiones y hay que centralizar, sobre todo, la información y la comunicación a la ciudadanía", expresó Muñoz.

19:12 - | La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), enfatizó en que hay un consenso en que tiene que haber sólo una voz y sólo una vocería autorizada para informar sobre emergencia por coronavirus, para evitar situaciones como la ocurrida hoy en que la alcaldesa Cathy Barriga adelantó un fallecido por Covid-19 antes de la vocería oficial #CooperativaEnCasa

19:11 - | "Queremos agradecer e insistir, como lo representó la mesa social Covid ayer (domingo), que es un momento para la unidad, para trabajar juntos. Lo peor está por venir, tenemos que tomar todas las medidas y ser extraordinariamente responsables", expresó este lunes el ministro de Salud, Jaime Mañalich

19:08 - | Ante el cierre de espacios comunes en edificios, la Asociación Gremial de Administración de Condominios y Edificios de Chile (Agacech) llamó a los administradores a mantener operativas -con medidas especiales y sistema de turnos- las lavanderías, por la importancia de esta tarea ante los contagios de coronavirus #CooperativaEnCasa

19:00 - | Para garantizar el acceso a clases virtuales, la Universidad de Chile entregará chips de acceso a internet sin costo para sus alumnos que carezcan de conexión, de acuerdo a la información social que registra su Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil #CooperativaEnCasa

13:37 - | Transportes anuncia que los buses del transporte capitalino saldrán de sus terminales respectivos desde las 05:30 hasta cerca de las 22:00 horas, el Metro abrirá a las 06:30 y cerrará cerca de las 19:30 horas #CooperativaEnCasa

13:26 - | De los 146, 32 personas quedaron citadas a tribunales y 14 quedaron detenidos por órdenes de aprehensión pendientes.

13:25 - | "Ha resultado efectivo el toque de queda decretado, lo que sí, Carabineros y personal de las FFAA y la PDI condujo a 146 personas a recintos policiales producto de que estaban circulando durante el toque de queda", dijo Galli.

13:24 - | El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, hizo un positivo balance del toque de queda que se extendió entre las 22:00 horas del domingo, hasta las 05:00 horas de este lunes.

13:23 - | "Además hay una sanción penal con 61 a 541 días de presidio y una multa por infringir la cuarentena y propagar la enfermedad", añadió el fiscal.

13:22 - | El persecutor explicó que hay dos tipos de sanciones, "una que son multas establecidas en el Código Sanitario, que van desde 0,5 UTM a 50 UTM; es decir hasta 2,5 millones de pesos".

13:21 - | A nivel nacional hubo 146 detenidos por esta situación.

13:20 - | El fiscal Cristián Toledo comentó las sanciones por no respetar el toque de queda por el coronavirus.

12:31 - | Mientras la corporación guarda una cuarentena voluntaria, se mantienen en funcionamiento sus botiquines oncológicos ubicados en Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Temuco y Valdivia.

12:31 - | Los medicamentos son enviados de lunes a viernes entre 09:00 y 16:00 hrs a todas las comunas de la provincia de Santiago.

12:29 - | Los pacientes pueden solicitar los fármacos en el sitio web de la Conac, o escribiendo a los correos Botiquin2@conac.cl y serviciodomicilio@conac.cl

12:28 - | La Corporación Nacional del Cáncer habilita despacho de medicamentos oncológicos y complementarios a domicilio en todas las comunas de Santiago #CooperativaEnCasa

12:17 - | De ahora en adelante, los supermercados Tottus abrirán a las 08:00 horas. El cierre en la Región Metropolitana será a las 18:00 horas, y a las 19:00 horas en el resto del país #CooperativaEnCasa

11:05 - | Ministerio de Salud confirmó segunda muerte con Covid-19 en Chile: se trata de una adulta mayor que padecía cáncer #CooperativaEnCasa Ministerio de Salud confirma fallecimiento de segundo caso de #COVID_19, corresponde a una paciente adulta mayor, que padecía de cáncer.

Lamentamos profundamente esta situación y hacemos extensivas las condolencias a toda su familia. pic.twitter.com/l6abs90cut — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 23, 2020

10:53 - | "El mensaje es manténgase alejado de las otras personas", recalca O'Ryan

10:52 - | Médico: No vamos a llegar a la situación de España o Italia, reaccionamos antes, la mayoría ha tomado conciencia

10:48 - | "La neumonía (derivada del coronavirus) da a todas las edades, pero los más jóvenes pueden enfrentarla mejor que los adultos mayores", agrega.

10:45 - | "La infección da a todas las edades, todos pueden ser infectados. Las estadísticas muestran que el mayor número de infectados se da entre 30 y 50 años", comenta el experto.

10:42 - | "Si se siente muy mal tome paracetamol, y si se siente muy decaído y tiene más de 70 años tiene que consultar, porque lo más probable es que lo hospitalicen", añade el infectólogo

10:41 - | El médico recomienda que "lo ideal, si no se siente tan mal, con un poco de fiebre, no tome nada"

10:37 - | [EN VIVO] El médico Miguel O'Ryan entrega consejos en #CooperativaEnCasa por coronavirus cooperativa.cl/radioenvivo

10:15 - | Ejército informó que jefe de las Fuerzas de la Defensa Nacional en La Araucanía, general Patricio Mericq, dio positivo para coronavirus y fue removido #CooperativaEnCasa

10:08 - | [Radio en Vivo] El ministro de Salud dijo haberle sugerido a la seremi de La Araucanía el testeo. Respecto a la situación del Gobierno Regional, estimó que "puede haber un error, pero no dolo" https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

10:03 - | [Radio en Vivo] Ministro de Salud: Lo peor está por venir, tenemos que tomar las medidas y ser extraordinariamente responsables https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

10:01 - | [Radio en Vivo] El aislamiento de mayores de 80 años requiere del apoyo de su grupo familiar, pues deben mantener sus cuidados básicos, de acuerdo a Mañalich https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

10:00 - | [Radio en Vivo] Ministro de Salud: Desde hoy rige el confinamiento de personas de 80 años y más https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

09:59 - | [Radio en Vivo] Ministro de Salud: Hoy entran en funcionamiento 1.120 habitaciones en distintas regiones del país para que las personas cumplan la cuarentena https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

09:58 - | [Radio en Vivo] Ministro de Salud: Tenemos ocho pacientes que han salido de la enfermedad hasta el momento https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

09:58 - | [Radio en Vivo] Un total de 114 personas han testeado positivo desde el último balance del Gobierno, sumando en total 746 casos de Covid-19, según el ministro de Salud https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

09:55 - | [Radio en Vivo] Ministro de Salud: Se realizaron 3.463 exámenes en las últimas 24 horas con una positividad de 3,2 por ciento https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

09:54 - | [Radio en Vivo] El ministro de Salud, Jaime Mañalich: Países que han tomado conductas muy estrictas están experimentando algunos rebotes https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

09:51 - | [Radio en Vivo] Felipe Berríos sobre la cuarentena en el campamento La Chimba: A veces da rabia que quienes pueden cumplir con medidas tan simples no lo hacen... Acá aunque quisieran no pueden hacerlo #CooperativaEnCasa

09:47 - | [Radio en Vivo] Felipe Berríos y la muerte de Mariano Puga: Se nos va muriendo su forma de vivir el evangelio, defendiendo los derechos humanos, sobre todo los de los más pobres https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

09:39 - | [Radio en Vivo] Felipe Berríos: Esto nos va a hacer pensar qué sentido tiene hablar de países ricos y pobres, sectores ricos y pobres https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

09:32 - | [Radio en Vivo] Felipe Berríos sobre quienes han incumplido la cuarentena voluntaria: Vamos a vivir estas etapas de "negaciones", que se mezclan con ciertos sectores que se creen dueños de sus vidas #CooperativaEnCasa

09:32 - | [Radio en Vivo] Felipe Berríos: Dios no es un sádico que nos anda probado con terremotos o con virus... ese es un Dios patriarcal de una Iglesia que trata de mantener un poder https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

09:30 - | [Radio en Vivo] El sacerdote jesuita Felipe Berríos: Esto ayuda a reforzar mucho más los cambios que la sociedad estaba pidiendo https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

09:14 - | [Radio en Vivo] "No tiene sentido que un shock transitorio" como el del Covid-19 no sea atendido con algo distinto al paquete de ayuda del Gobierno, según el economista Alejandro Alarcón https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

09:14 - | [Radio en Vivo] El economista Alejandro Alarcón: Creo que las entidades bancarias están pensando en sacar la mochila para quienes tienen problemas para pagar https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

09:09 - | [Radio en Vivo] El economista Alejandro Alarcón y sueldo a empleados en cuarentena voluntaria: Urge que el Ministerio del Trabajo aclare bajo cuáles situaciones se va a implementar el subsidio https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

09:02 - | Al menos 146 personas resultaron detenidas en la primera noche bajo toque de queda #CooperativaEnCasa

08:41 - | "Va a ser imposible que todo sintomático pueda testearse, sobre todo si la próxima semana aumenta mucho la cantidad de personas afectadas", dijo la infectóloga Katia Abarca

08:40 - | [Radio en Vivo] El alcalde de Puerto Williams: Se está trayendo personal de algunas clínicas de Punta Arenas para que vengan a aportar en la atención https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

08:40 - | [Radio en Vivo] El alcalde de Puerto Williams: No es que estemos todos los más de 2 mil habitantes en reposo... Tenemos poco más de la mitad en cuarentena voluntaria https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

08:39 - | La infectóloga Katia Abarca afirmó que se perdió la trazabilidad del 100 por ciento de los casos por coronavirus: "Hay que actuar en situaciones como esta con protocolos definidos"

08:36 - | [Radio en Vivo] El alcalde de Puerto Williams, Patricio Fernández: Pedí el cierre de la comuna hace siete días a la Intendencia, pero se supone que los alcaldes estábamos locos https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

07:48 - | Mañalich por aglomeración de personas en la mañana: Estoy elaborando propuestas de medidas que tenemos que discutir con el Presidente

07:45 - | "En todas partes del mundo donde ha ocurrido el brote los primeros que se enferman son los funcionarios de salud", dice Mañalich sobre el contagio de la seremi de Salud de La Araucanía.

07:40 - | El ministro de Salud Jaime Mañalich conversa con Cooperativa sobre las medidas por el coronavirus

05:45 - | Gobierno de Hong Kong anunció que prohibirá la entrada de todas las personas que no sean residentes en el territorio durante los próximos 14 días debido a un repunte de los llamados casos "importados" de coronavirus #CooperativaEnCasa

05:42 - | Corea del Sur, país que no ha limitado los movimientos de sus ciudadanos pese a la pandemia de coronavirus y que ha logrado estabilizar la curva de nuevos contagios, pidió hoy más distancia social para evitar un repunte de casos #CooperativaEnCasa

05:40 - | Emiratos Árabes Unidos (EAU) decidió este lunes suspender todos los vuelos de pasajeros a partir del próximo miércoles 25 y por un periodo de dos semanas #CooperativaEnCasa

05:39 - | Desde este lunes, Metro de Santiago comenzará su servicio diario a las 07:00 horas y cerrará sus estaciones a las 19:30 horas debido al toque de queda #CooperativaEnCasa

05:37 - | Recuerda: A partir de este lunes, los buses Red -ex Transantiago- comenzarán a circular desde las 06:30 horas, mientras que los últimos recorridos saldrán a las 19:30 y terminarán su servicio a las 21:30 #CooperativaEnCasa

05:36 - | Las autoridades sanitarias chinas informaron de nueve fallecimientos en las últimas 24 horas, todos ellos en Wuhan. China suma su quinto día consecutivo con menos de 10 muertes por coronavirus #CooperativaEnCasa https://t.co/UWBFCCmOxi pic.twitter.com/1AFu1yhH4y — Cooperativa (@Cooperativa) March 23, 2020

05:27 - | El Comité Olímpico Australiano (AOC) anunció que no enviará ningún deportista a los Juegos Olímpicos de Tokio si estos se mantienen en 2020 e indicó a sus atletas que piensen en prepararse para disputarlos en el verano de 2021 #CooperativaEnCasa AOC CEO Matt Carroll addressed the media following today's announcement that we're encouraging athletes to work towards #Tokyo2021 %u25B6%uFE0F%u25B6%uFE0F%u25B6%uFE0F https://t.co/TUpywuKJLp#TokyoTogether #Tokyo2020 #Covid_19australia — AUS Olympic Team (@AUSOlympicTeam) March 23, 2020

05:00 - | A las 05:00 horas finalizó la primera jornada de toque de queda. La medida se aplicará nuevamente este lunes a las 22:00 horas #CooperativaEnCasa

03:20 - | Japón exigirá a todos los viajeros que lleguen desde Estados Unidos que se sometan a una cuarentena de 14 días, anunció este lunes el primer ministro nipón, Shinzo Abe #CooperativaEnCasa

01:50 - | El confinamiento "debe aplicarse en función de la realidad sanitaria y cuando sea lo más efectivo", enfatizó el ministro Gonzalo Blumel en entrevista con la televisión pública. Interior: La #CuarentenaTotal "debe aplicarse en función de la realidad sanitaria y cuando sea efectivo" #CooperativaEnCasa https://t.co/S4O9gJ4Hfl pic.twitter.com/SE3S7TyGhr — Cooperativa (@Cooperativa) March 23, 2020

01:30 - | Nueva Zelanda anunció este lunes el cierre de negocios y actividades públicas, así como el confinamiento obligatorio, mientras que Australia también impondrá hoy limitaciones, aunque aún no exige el aislamiento de las familias #CooperativaEnCasa

01:29 - | La Asamblea de Chilenos Movilizados en la Ciudad de México y Fundación Gajuca iniciaron campaña para rescatar a los alrededor de 350 compatriotas que están varados en el país norteamericano:

01:18 - | [Radio en vivo] Chileno varado en Lisboa: Estamos en una situación bastante angustiosa y desesperante. Latam ha cancelado el vuelo a mi grupo familiar en tres oportunidades sin aviso #CooperativaEnCasa

01:17 - | Calles vacías en la capital tras el establecimiento del toque de queda por el Covid-19: Así está la madrugada en el sector oriente de Santiago con la primera jornada de toque de queda. Calles desiertas y pocos controles policiales. #cooperativaencasa pic.twitter.com/UeuTi2Gqxj %u2014 Felipe Cofré (@_felipecofre) March 23, 2020

01:15 - | Fundación Gajuca y chilenos varados en Aeropuerto de Ciudad de México: "Tenemos personas con problemas de ulcera, de asma, con la presión alta. Tenemos gente con problemas de salud graves y están absolutamente botados, abandonados" #CooperativaEnCasa

01:13 - | [Radio en vivo] Fundación Gajuca: 70 chilenos se encuentran "en condiciones paupérrimas" en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México #CooperativaEnCasa

01:09 - | [Radio en vivo] Marisol Torres, representante de la Fundación Gajuca, organización que fomenta el desarrollo económico y social de México, asegura que alrededor de 350 chilenos se encuentran varados en ese país #CooperativaEnCasa

01:08 - | Gobierno de Ecuador prohibió a las operadoras de telefonía móvil e internet cortar el servicio por falta de pago, en medio de la emergencia sanitaria decretada en el país por el coronavirus #CooperativaEnCasa Como dispuso el Presidente @Lenin expedimos un Acuerdo Ministerial, a través del cual @Arcotel_ec prohíbe a operadoras suspender servicios de telefonía móvil e internet por falta de pago.

Tomamos decisiones solidarias, pensando en el país.#JuntosEcuador%u27A1%uFE0Fhttps://t.co/DD5sfx2Vyb — Andrés Michelena (@caanmichelena) March 23, 2020

01:00 - | Los controles del Ejército por las calles de la capital del Biobío: Personal del Regimiento N°6 %u201CChacabuco%u201D se encuentra realizando controles del toque de queda en las principales arterias de la capital penquista. #Concepción #COVID2019chile #EjércitoEnAcción pic.twitter.com/Uu4PDaBM1p %u2014 Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) March 23, 2020

00:48 - | Canadá anunció que para evitar riesgos a la salud, no enviará deportistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y pidió al COI programarlos en 2021 #CooperativaEnCasa #TeamCanada will not send athletes to Games in summer 2020 due to COVID-19 risks.



%uD83D%uDD17https://t.co/AKmI2rbyeO pic.twitter.com/8McEbgirVp — Team Canada (@TeamCanada) March 23, 2020

00:37 - | Australia cierra desde hoy y de manera indefinida locales de reunión, entretenimiento, práctica de deportes y de culto como parte de los esfuerzos para aplanar la curva de propagación del #Covid19 #CooperativaEnCasa

00:35 - | El jefe de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana, general Carlos Ricotti, realiza recorrido por la capital #Cooperativaencasa El Jefe de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana, general Carlos Ricotti, inspecciona a las unidades que se encuentran desplegadas en la capital durante este #ToqueDeQueda. #EjércitoTeCuida #COVID%u30FC19 pic.twitter.com/ZLFWs47yxN — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) March 23, 2020

00:34 - | La Confederación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) de Aysén, con el respado de 17 agrupaciones regionales, presentó recurso de protección contra el jefe de zona, Joaquín Morales, general de Ejército, y el ministro Jaime Mañalich: Fenpruss #Aysén, con el respado de 17 agrupaciones regionales, presentó recurso de protección contra Jefe de la Defensa Nacional y Ministro de Salud. Exigen cuarentena y eventual cierre de accesos a la región @Cooperativa #LaCooperativa pic.twitter.com/UK7Ch1mSad — javier verdejo (@javierverdejop) March 23, 2020

00:34 - | Seremi de Salud anunció el cierre de cuatro oficinas más de la Compin en la Región Metropolitana a partir de este lunes #Cooperativaencasa %u26A0Atención Usuarios%u26A0 Al cierre de COMPIN de Huérfanos, se suman desde el lunes 23 de marzo:

COMPIN Poniente

COMPIN Norte

COMPIN Sur Oriente

COMPIN Sur



Subcomisión Oriente, atenderá de 9:00 a 11:00 AM con medidas preventivas.

Descarga el manual de trámites On-Line pic.twitter.com/9LE6ylYTGv — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) March 23, 2020

22:28 - | Tanto el intendente de La Araucanía como el seremi de Deportes estuvieron en contacto con la seremi de Salud #LaCooperativa

22:20 - | Intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, también dio positivo por Covid-19 #LaCooperativa

22:15 - | Seremi del Deporte de La Araucanía dio positivo para Covid-19. Pide a las personas que estuvieron en contacto con él hacer cuarentena preventiva #LaCooperativa Me acaban de informar que mi examen de coronavirus Covid-19 salió positivo, la recomendación es que todas las personas que tuvieron contacto conmigo los últimos 14 días deben permanecer en cuarentena — Mauricio Gejman (@mauriciogejman) March 23, 2020

22:08 - | Hospital de Chillán asegura que cuenta con elementos para protección del personal "en cantidad suficiente" ante emergencia por el Covid-19 #LaCooperativa Respecto a la información que circula en redes sociales, nuestro Hospital informa lo siguiente: pic.twitter.com/CowtOJqoZR — Hospital de Chillán (@HospitalChillan) March 23, 2020

22:07 - | Los bomberos de San Miguel: %uD83D%uDD35 22:00 horas. San Miguel. Suenan sirenas. Comienza el toque de queda por Coronavirus // @Cooperativa pic.twitter.com/36VqHvKKWA — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) March 23, 2020

22:06 - | El Ministerio del Interior recuerda la medida: %uD83D%uDD34 AHORA- Siendo las 22:00 horas inicia el toque de queda que se extiende hasta las 05:00 am de este lunes 23 de marzo pic.twitter.com/ubMhvLkHWa — Min. Interior Chile (@min_interior) March 23, 2020

22:00 - | Los Bomberos del Barrio Yungay de Santiago: Bomberos del Barrio Yungay hacen sonar sus sirenas para anunciar el inicio del toque de queda #LaCooperativa pic.twitter.com/bwTw2sLjVC — Cooperativa (@Cooperativa) March 23, 2020

21:49 - | De acuerdo al ministro de Salud, Jaime Mañalich, la medida busca "disminuir los contactos sociales y dar la posibilidad de verificar que las personas que tienen que cumplir cuarentena obligatoria lo hagan"

21:45 - | La medida será la primera de este tipo después de la tomada el 19 de octubre tras los incidentes de la jornada anterior, que luego se extendieron a otras regiones del país