"Como hombres de mar", tres pescadores de Constitución hacen cuarentena en una lancha

Tres pescadores tripulantes de la lancha "Oceanía" realizan cuarentena por Covid-19 aislados a bordo de su embarcación, en medio del río en Constitución, en la Región de Maule.

Los pacientes están frente a la isla cercana al puente cardenal Silva Henríquez, en una situación que evidencia la falta de una residencia sanitaria en la ciudad costera: las más cercanas son la de Talca o Cauquenes, distantes a 200 kilómetros.

"Son tres pescadores en cuarentena por Covid-19 positivo, están en buen estado y decidieron realizar su cuarentena en la embarcación, debido a que en Constitución no hay residencia sanitaria. Durante la tarde habrá visita médica", dijo la directora comunal de Salud, Lorena Orellana.

"ABURRIDOS DE MIRARNOS LAS CARAS"

Con un buen estado de ánimo, el capitán de la embarcación, Cristian Córdoba, relató a Cooperativa Regiones que él y sus compañeros están en buenas condiciones, pero "aburridos nomás".

"En altamar trabajamos varios días, pero acá nos hemos mirados las caras nomás. (Sin embargo) no nos ha matado el estrés y somos como familia. No nos quisimos ir de aquí, porque, como hombres de mar, hasta el final en la lancha... Estamos esperando el alta sin síntomas y controlados por Salud", agregó el pescador aislado.

