07:56 - | Doctora en Salud Pública: Es un tema de Estado, no de un Gobierno, no un tema político. Es un tema que tenemos que enfrentar como Estado, con la suficiente responsabilidad en todos los sectores y la ciudadanía #CooperativaEnCasa

13:34 - | El Minsal reporta 1.739 casos nuevos de Covid-19, de los cuales 1.197 corresponden a personas sintomáticas y 450 no presentan síntomas. Además, se registraron 92 test PCR Positivo que no fueron notificados.

07:45 - | Alcalde Carter: Me llamó el Presidente y me comunicó el desconfinamiento. Le planteé que no podían avisarnos con tan poca anticipación, porque tenemos que preparar la zona céntrica #CooperativaEnCasa

07:55 - | [En vivo] Ministro Paris: Me gustaría que Clapes UC me llamara y me preguntara los datos; no es verdad que hay un estancamiento (de contagios) #CooperativaEnCasa