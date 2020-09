Defensa de Mañalich: El manejo de la pandemia "no debiese ser un desafío judicial"

El abogado penalista Gabriel Zaliasnik, defensor del ex ministro de Salud Jaime Mañalich -renunciado en junio-, insistió en las críticas al Ministerio Público a raíz de una de las indagatorias penales que sigue el ente persecutor en contra de su representado por el manejo de la pandemia mientras ejercía el cargo público.

A la fecha, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte sigue dos casos que alcanzan al otrora secretario de Estado: una por la forma de contabilizar al número de decesos, tras una querella del senador Alejandro Navarro (País), y otra por cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino, por el fallecimiento de 62 personas por coronavirus en Recoleta, tras una acción interpuesta por el alcalde Daniel Jadue (PC).

Por el primer caso, el fiscal Xavier Armendáriz, jefe metropolitano Centro Norte, presentó un informe la semana pasada a la Corte Suprema para lograr que el Ministerio de Salud entregue los correos electrónicos de Mañalich y otras figuras, lo cual fue impedido por el actual titular de la cartera, Enrique Paris, pese a contar con una resolución de tribunal.

En aquel documento a la Suprema, el persecutor realizó un crítico análisis a la gestión de Mañalich, indicando que el ex secretario de Estado creó un sistema "sui géneris" para recolectar datos, el que "no solo era improvisado y distinto del diseñado bajo parámetros técnicos por el Departamento de Epidemiología del Minsal, sino que, además, manejaba información incompleta".

Al respecto, el abogado de Mañalich, en diálogo con el diario El Mercurio, aseveró que el de Armendáriz "no es informe", sino que "un escrito que el Ministerio Público presenta ante la Corte Suprema con ocasión del ejercicio de un derecho procesal por parte del Ministerio de Salud, en orden a oponerse a una medida instrusiva que quiere llevar adelante el Ministerio Público".

En ese sentido, Zaliasnik dijo que "resulta llamativo que el Ministerio Público tenga tantas certezas y conclusiones cuando recién está iniciando su investigación".

A juicio del defensor, "lo que hizo la Fiscalía fue usar a la Corte Suprema para instalar un relato comunicacional, sin valor jurídico", algo que, advirtió, "es muy peligroso porque, de alguna manera, se afecta la independencia del Poder Judicial, al presentarse escritos que tienen como destinatarios los medios de comunicación y no la corte como tal".

"La versión que quieren instalar"

Luego de que la Fiscalía respondiera a las críticas de Mañalich y asegurara que "no ha filtrado información ni opinado" en el caso de la investigación contra el ex ministro de Salud, el penalista replicó que "una filtración no es solo cuando un fiscal entrega un antecedente de la investigación a un periodista", sino que también lo es "cuando en forma indirecta facilita antecedentes de la investigación que incluso previamente ha negado a las defensas, por la vía de incorporalos en escritos para que sean de conocimiento público".

"Aquí no hay que reducir el concepto de filtración a la mera entrega del escrito a uno o más periodistas. Eso pudo haber ocurrido, pero esto va mucho más allá de eso", subrayó.

En esa línea, el jurista dijo que el cuestionamiento al manejo de los datos que consigna el texto de la Fiscalía "es la versión que quieren instalar. Esa desconfianza es la que quiere instalar el Ministerio Público. Nosotros la descartamos completamente. Para poner las cosas en contexto: Chile ha enfrentado una pandemia gravísima, desconocida. Para enfrentarla se hace con la data que los distintos países poseen. Los sistemas de recopilación de información en todos los países han tenido fragilidades para hacerse de los antecedentes oportunamente. Creo que es muy grave instalar ese tipo de dudas en forma precipitada".

"La declaración del jefe de Epidemiología del Minsal fue extraordinariamente clara. Él señala cuáles son las medidas que va adoptando el Minsal, con Jaime Mañalich a la cabeza, para ir perfeccionando los instrumentos que aportan información al manejo de la pandemia", agregó.

Finalmente, sobre la acusación constitucional en contra el ex ministro de Salud, el abogado puntualizó que "la pandemia nunca fue un desafío político y su manejo no debiese ser un desafío judicial".

"Que el PC y otros actores intenten judicializarla usando a la Fiscalía es doloroso", concluyó.