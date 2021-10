Siguen las críticas desde los municipios hacia las autoridades del Ministerio de Salud respecto a la disponibilidad de dosis para mantener a flote el proceso de vacunación anti-Covid, actualmente marcado por las inoculaciones de refuerzo. La alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, reprochó que les llegan vacunas "de manera diaria, pero insuficientes para la cobertura que necesitamos". Pero la voz de alerta la puso la directora de Salud municipal, Leyla Olguín, quien cuestionó que las autoridades "no han dimensionado la demanda" de gente que asiste a inmunizarse, y que las consecuencias de ello "lamentablemente han recaído en los hombros de nuestros funcionarios, que han sido agredidos por población molesta por no poder vacunarse". Desde el Minsal, el seremi de Salud de Valparaíso, Georg Hübner, aseguró que hay stock para seguir la campaña en la región y resaltó que el abastecimiento se ha llevado "sin mayores inconvenientes" y que se trabaja "de manera articulada" para abordar el caso particular de cada comuna. Los detalles en el informe de la periodista Roció López, corresponsal de Cooperativa Regiones.

