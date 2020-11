Ex ministro Mañalich declaró por tercer día consecutivo ante la justicia

El ex ministro de Salud Jaime Mañalich realizó este viernes su tercera y última jornada de declaraciones ante el Séptimo Juzgado de Garantía de la capital, en el marco de la investigación por presuntas negligencias en el manejo de la crisis del coronavirus, causa en la que el otrora jefe sanitario está imputado.

La audiencia inició con cuestionamientos del abogado querellante que representa al alcalde de Recoleta Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda, a los que respondió el ex titular sanitario.

"No puedo dejar de hacer mención a la mala fe que tiene el señor Ramón Sepúlveda al hablar de la fotografía con el señor Jadue, porque esta no es una fotografía extraordinaria ni un montaje hecho para esta sesión", dijo Mañalich ante la duda de Sepúlveda quien acusó mala relación entre el jefe comunal y el ex ministro.

Esto luego de que el propio Mañalich incluso mostró una imagen donde apareció junto a Jadue, con la que hizo alusión a que mantenía comunicación directa con los alcaldes.

Seguido a ello, replicó a un cuestionamiento sobre un supuesto retraso en dictar cuarentena en Recoleta. "En ningún momento insistió el tema que llama cuarentena, pero en realidad es confinamiento. Usted dice en su pregunta algo que nadie hoy día en el planeta es capaz de sostener, que 'dado que no se dictó cuarentena se produjeron un número equis adicionales de muerte'; no hay ninguna prueba científica".

CUESTIONAMIENTOS POR PREGUNTAS DE LA PARTE QUERELLANTE

La audiencia estuvo suspendida por cerca de una hora debido a discusiones sobre el arbitraje del juez del Juzgado de Garantía y las preguntas que se realizaban.

La defensa de Mañalich acusaba preguntas reiterativas, engañosas y con valoraciones desde la parte querellante.

El abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, defendió sus cuestionamientos, en uno de los cuales le consultó al ex ministro qué le parecía que funcionarios del Minsal hayan declarado que consideraban reñido con la ética el haber tenido -según ellos- que hacer calzar las cifras de la pandemia con el balance que entregaba el Ministerio a la opinión pública.

"Estoy en todo mi derecho, si a mí no se me permite preguntar lo que yo estime pertinente, significa que se están coartando mis derechos en una diligencia a la que ellos lo traen", afirmó Sepúlveda, en referencia a que fue el mismo Mañalich quien pidió declarar.

"No es una diligencia pedida por el Ministerio Público a la declaración, hay que ser claro en que esta diligencia se da porque los defensores lo piden y yo solicito que se respeten mis derechos, no se me permite seguir con mi interrogatorio, con argumentaciones de los defensores más que objeción", recalcó.

A esto respondió el defensor de Mañalich, el abogado César Ramos. "No hay una pregunta, no hay un hecho fáctico que él quiera precisar, efectivamente lo que está haciendo el abogado es contrastar con su valoración, es casi exponerlo frente a la querella".

Estas jornadas de declaración, que se prevía durarían hasta el martes próximo pero finalizaron hoy, servirán de insumo para la indagatoria que lleva el Minsterio Público.

Los presuntos delitos que investiga el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, son la negativa o retardo de protección o servicio, denegación de servicio, homicidio omisivo y falsificación de instrumento público y homicidio imprudente.