La ex subsecretaria de Salud Pública Paula Daza informó a través de sus redes sociales que dio positivo a Covid-19 este lunes.

"Ayer comencé con dolor de cabeza y tras hacerme la (prueba) PCR, me acaban de confirmar el resultado positivo del examen", escribió la pediatra en su cuenta de Twitter.

Daza agregó que "por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora".

Tras renunciar al cargo que ostentaba en el Ministerio de Salud para sumarse al equipo de campaña de José Antonio Kast, la facultativa volvió al Gobierno en enero para cumplir funciones en el segundo piso del Palacio de La Moneda.