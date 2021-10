La doctora Lidia Amarales, ex subsecretaria de Salud y coordinadora de Salud Pública de la Universidad de Magallanes, conversó con El Diario de Cooperativa y señaló que el alza de casos de Covid-19 en los últimos días es "para preocuparse", pero "podemos estar más tranquilos" debido a que hay una gran parte de la población vacunada. En esta línea, Amarales apuntó a que el Ministerio de Salud debe enfocarse en una estrategia sanitaria orientada a invitar y explicar la importancia de la vacunación, porque -a su juicio- esto "no pasa por las libertades personales, esto pasa por las libertades poblacionales". La experta agregó que "estamos esperando que la gente se vaya a vacunar, y lo que (en realidad) hay que hacer es una estrategia para tener un trabajo activo hacia esta población rezagada que no se está vacunando".

