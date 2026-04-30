La fundación Debra lanzó su campaña “La Niñez no debería doler”, cuyo objetivo es aumentar la base de donantes para continuar apoyando a pacientes que sufren epidermólisis bullosa, conocida como "piel de cristal", enfermedad genética que no tiene cura y que afecta la piel y mucosa, provocando heridas extensas y dolorosas.

Trinidad Barros, gerenta de proyectos de Debra Chile, destacó que la organización "brinda apoyo a las familias en todo ese proceso. No nos quedamos solo en la parte médica de tratamiento; también nos hacemos cargo de la parte psicosocial, que es fundamental a la hora no solo de manejo del dolor, sino también de la contención".

La representante indicó que la fundación realizó el año pasado más de 9.300 atenciones, financiadas íntegramente por donaciones. Para colaborar, las personas y empresas pueden inscribirse como socios mensuales en el sitio web oficial www.debrachile.cl.

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