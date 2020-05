El ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) comentó en Lo Que Queda del Día las declaraciones del actual titular de la cartera, Ignacio Briones, de que "no podemos quemar todos los cartuchos ahora" con el Ingreso Familiar de Emergencia, aludiendo a que no se gastará más que lo que está dispuesto. "Hay un discurso contradictorio. El ministro de Hacienda, con razón, dice 'tengo que guardar cartuchos para el futuro', pero guardar cartuchos para el futuro y morirnos en el presente no sirve para nada", advirtió.

