Gobierno a Izkia Siches: No es momento "de la confrontación permanente"

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, respondió a las críticas que hizo la presidenta del Colegio Médico, la doctora Izkia Siches, a la conducción del Gobierno durante la crisis sanitaria del coronavirus.

La médica dijo durante la tarde del jueves que "no me sirve que el ministro de Salud cambie el tono, (sino) que haya un cambio en la forma de gobernar esta pandemia. Nuestra participación en esa Mesa Social (Covid-19) es con el mejor ánimo, pero no podemos seguir hablándole a una pared".

Sus dichos surgieron después de sostener una reunión con el ministro Blumel en La Moneda, en el contexto de la mesa asesora y de cara a la cuarentena total en el Gran Santiago. Tras la cita, Siches fue consultada por las declaraciones del titular de Salud, Jaime Mañalich, quien admitió que "la falta de confianza recíproca nos jugó una mala pasada".

"Una buena forma de poder hablar en datos objetivos y recuperar la credibilidad de la ciudadanía, se lo hemos señalado desde el primer día al Presidente y al ministro del Interior, es contar con la información necesaria", expresó la líder del Colmed.

La profesional sostuvo que "el Ministerio de Salud se ha empeñado en contener y retener la información solamente para ellos. Se lo dijimos al Presidente en la primera reunión, hay desconfianza en las autoridades de Gobierno".

Pdta del Colmed Izkia Siches: “No me sirve que el ministro de Salud cambie el tono... nuestra participación en la mesa social es con el mejor ánimo pero no podemos seguir hablándole a una pared”. @Cooperativa pic.twitter.com/VEZEjAjNB3 — K (@KassWidemann) May 14, 2020

BLUMEL LLAMA A "CUADRARSE FIRMEMENTE TRAS LA AUTORIDAD SANITARIA"

"Este es el momento de la unidad y la colaboración y no de la confrontación permanente. Y sobre todo este es el momento de cuadrarse firmemente tras la autoridad sanitaria, eso es lo que el país necesita", declaró Blumel durante la tarde-noche, tras una reunión de coordinación de las medidas que regirán durante la cuarentena de la Región Metropolitana.

"Acá necesitamos a todos, a la sociedad civil, al mundo empresarial, al mundo sindical, y a todos que tienen cargos de responsabilidad", enfatizó el jefe de gabinete.

"Por lo tanto, —agregó— creo que en este momento que estamos enfrentando una pandemia tan compleja, lo que corresponde, lo que el país necesita, es ante todo hacer dos cosas: en primer lugar, tener unidad de propósito para enfrentar la pandemia y cuidar la salud de las personas. Y en segundo lugar dar certezas a todas las personas de que van a contar con la seguridad necesaria para proteger su salud y para también cuidar sus trabajos, sus ingresos, sus pymes, y todo lo que significa poder acceder a las cosas necesarias y fundamentales de la vida cotidiana".

Ministro @gblumel realiza punto de prensa tras reunión de coordinación con principales autoridades de gobierno, las policías, el Jefe de la Defensa Nacional y alcaldes de municipios que entran en cuarentena total https://t.co/TqFpyessPd — Min. Interior Chile (@min_interior) May 14, 2020

El Ministerio de Salud informó ayer jueves el fallecimiento de 22 personas por coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta de decesos por la enfermedad. Además, se contabilizaron 2.659 casos nuevos, que elevaron los contagios totales a 37.040, mientras el número de muertes asciende a 368.