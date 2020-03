Gobierno anunció nuevos vuelos para retornar chilenos desde cuatro países

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció nuevos vuelos para traer de vuelta a chilenos varados en distintos países y cuyos regresos se han visto imposibilitados debido a la pandemia del coronavirus.

Además del ya informado para retornar compatriotas desde Perú, tras gestiones de la Cancillería con Latam, Sky y Jetsmart, este jueves el ministro Teodoro Ribera confirmó haber acordado con las mismas aerolíneas para repatriar chilenos desde Estados Unidos, Brasil, República Dominicana y Australia.

Para ello, estableció como puntos de embarque las ciudades de Miami (EE.UU.), Río de Janeiro (Brasil), Punta Cana, en la isla caribeña, y Sidney, en el país oceánico.

Quienes necesiten los vuelos, cuyas fechas aún no han sido definidas, deberán inscribirse a través de los consulados de esas ciudades. El canciller Ribera reconoció eventuales dificultades para que los chilenos puedan trasladarse a esos lugares para embarcar, pero a la vez pidió responsabilidad.

"Ésta es una tremenda operación de evacuación que se está realizando con las compañías, demanda mucho trabajo y para eso estamos, pero necesitamos la colaboración de las personas", instó.

Sostuvo que "las personas no pueden inscribirse y luego no llegar al lugar donde tienen que embarcarse. Hay países que han cerrado sus fronteras de ingreso y egreso, hay países que donde ya no funcionan las líneas aéreas y, por tanto, lo que les queremos pedir a esos chilenos que sepan que es una situación difícil y donde es muy complejo retornar a Chile mientras no haya un restablecimiento de los vuelos por parte de las compañías".

¡Buenas noticias! Siguiendo con los esfuerzos por ayudar a los chilenos y extranjeros residentes que se encuentran imposibilitados de volver a Chile, estamos coordinado nuevos vuelos de regreso desde Sydney, Rio de Janeiro, Punta Cana y Miami.

Chilenos en Punta Cana ya se organizan

Daniela Sandoval y su pareja forman parte del grupo de chilenos que se encuentra en Punta Cana: acusaron estar abandonados por la aerolínea Latam, la cual, antes de conocerse el anuncio de la Cancillería, les ofreció regresar el próximo domingo, aunque debían correr con todos sus gastos hasta esa fecha.

Ahora dicen estar más tranquilos tras saber que habrá vuelos de retorno, pero esperan que se concreten lo antes posible.

Por el momento, deberán seguir en el hotel. Al respecto, Sandoval comentó que "en relación a los hoteles, varios están cerrando desde hoy, han despedido gente, los chilenos están siendo trasladados al hotel Barceló Bávaro Palace, que es donde yo me encuentro, que va a habilitar dos alas para recibir a los turistas que están sin vuelos, pero los valores no son accesibles".

En tanto, apuntó que los chilenos en República Dominicana ya se están organizando y que los registros van en 300 personas, pero que incluso pueden llegar hasta 500.

No obstante, surgen dudas sobre si aquellos que viajaron a esos países en aerolíneas extranjeras y nacionales, que es con las que el Gobierno realizó las gestiones, podrán acceder a los vuelos. Mientras se aclara ello, Sandoval cuenta que algunos que viajaron con la línea aérea Avianca, ésta dispuso vuelos de retorno, en tanto que quienes lo hicieron con Copa todavía no tienen respuestas.