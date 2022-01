Infectóloga: Ómicron es grave, muy desafiante, y el "Covid crónico" no es un fantasma

Jeannette Dabanch, médico infectóloga, académica de la Universidad de Chile y miembro del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (Cavei), pidió rechazar las ideas que invitan a bajar la guardia e hizo un urgente llamado a la población a redoblar las medidas de prevención ante la contagiosa variante ómicron del coronavirus, que sigue pulverizando sus récords en el país.

En entrevista con Lo Que Queda del Día de Cooperativa, la doctora planteó que la expansión del virus en las últimas semanas responde, en parte, a la denominada "fatiga pandémica", que ha sido descrita por la propia Organización Mundial de la Salud como "la desmotivación para seguir las conductas de protección recomendadas debido a diversas emociones y experiencias, así como por el contexto social, cultural, estructural y legislativo" a medida que se eternizan las restricciones y el día a día se ve condicionado por el Covid.

"Más que relajo, responde al agotamiento. El virus es asombrosamente capaz de volvernos a desafiar una y otra vez, y una de las cosas que creo que como conducta humana nos va marcando es que vamos acostumbrándonos a escuchar que se muere alguien. Para mí, en esta tragedia pandémica, aunque sean cuatro, tres, dos o una, todas son muertes prevenibles", planteó Dabanch.

Además de la "fatiga pandémica", la experta también achacó responsabilidad a la comunicación de riesgo: "La percepción que se tiene de ómicron es que es leve y eso piensa todo el mundo. Y, créanme, no es una enfermedad leve".

"Nunca durante la pandemia habíamos estado hablando de 24.000 casos, una cifra enorme y con una gran cantidad de personas activas, lo que significa que se va alterando la vida cotidiana. Con este número de enfermos, vamos a tener probablemente personas que requieran de hospitalización y se sature el sistema sanitario", advirtió.

En ese sentido, también alertó que, a largo plazo, el virus puede dejar secuelas a los pacientes incluso después de superar el contagio: "No nos podemos olvidar de que, aunque las personas no tengan una enfermedad grave, sigue existiendo el Covid crónico, que no es un fantasma y que le puede dar a cualquier persona aun cuando su cuadro sea leve".

Este jueves se registraron 24.037 nuevos casos de Covid-19 en el país, más del doble de lo que pronosticaba el Gobierno. Los nuevos contagios aumentaron así a nivel nacional 75 y 299 por ciento comparado con los últimos siete y 14 días, respectivamente, indicó el Ministerio de Salud.

El balance desde el inicio de la crisis sanitaria quedó entonces en 39.594 fallecidos y 2,04 millones de contagios, de los cuales 76.778 siguen activos, lo que significa que pueden transmitir el virus.