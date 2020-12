Inmunólogo: Si personajes públicos se arremangan y ponen el brazo, la gente ganará confianza en la vacuna

El inmunólogo Mario Rosemblatt, académico de la Universidad de Chile y director de la Fundación Ciencia para la Vida, dijo este miércoles en Cooperativa que "si algunos personajes públicos se arremangan y ponen el brazo, la gente va a ganar confianza" en la vacuna.

Los días previos a la aprobación -este miércoles por parte del Instituto de Salud Pública, del inicio de la vacunación en Chile con el antídoto de Pfizer- estuvieron marcados por el debate respecto a la desconfianza sobre los efectos de las vacunas.

En dicho contexto, el ministro Enrique Paris señaló que le "encantaría" que Don Francisco fuera uno de los primeros chilenos en recibir la vacuna, con el objetivo de "transmitir sensación de seguridad" a la población.

En conversación con Hablando De en Cooperativa, Rosemblatt coincidió en la relevancia de un gesto comunicacional de ese estilo: "Si algunos personajes públicos se arremangan y ponen el brazo para que se vacunen, yo creo que la gente va a ganar confianza en querer vacunarse y no van a estar reticentes a recibir la vacuna", opinó.

Más allá de dicho factor de suspicacia, el experto apuntó que "de todas las vacunas que se han usado por decenas de años en los seres humanos, no tenemos noción de que haya efectos a largo plazo".

"Los efectos secundarios que se observan son al momento de la vacuna, los primeros días, que es hinchazón de brazo, enrojecimiento, a veces un poco de temperatura, pero no más que eso", indicó.

Seguimiento constante a inmunizados

Respecto a las etapas que se deberán enfrentar quienes se apliquen la vacuna, Rosemblatt explicó que "se les va a seguir por uno o dos años, y dentro de tres y seis meses hay que ver si todavía tienen inmunidad".

"Ya se está siguiendo a la población para asegurarse de que después de seis meses o un año todavía hay protección. Si ése no es el caso (aún no hay cómo saberlo), ésta va a tener que ser como una vacuna de la influenza, que se usa todos los años... No es tan terrible", acotó.