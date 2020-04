Pre balance de Carabineros primera jornada de cuarentena en el Bosque y parte de San Bernardo. San Bdo: 186 controles vehiculares 246 de identidad 3 infracciones x no uso de mascarilla 1 detenido por orden vigente El Bosque: 216 controles vehículos 275 identidad @Cooperativa pic.twitter.com/KCcH6v5IcS

19:19 - | Ministra del Trabajo: El abrir los centros comerciales y tener a las personas yendo como si nada hubiera pasado, no es el mecanismo más correcto; vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus #CooperativaEnCasa

19:16 - | Ministra del Trabajo: El elemento para analizar si corresponde o no la Ley de Protección de Empleo no tiene que ver con el tamaño de la empresa, sino que tiene que ver con la situación de ingresos de esta empresa #CooperativaEnCasa

19:15 - | Ministra del Trabajo: Nos interesa proteger el ingreso del trabajador y podemos tener empresas pequeñas, medianas y grandes afectadas por esta crisis, como otras que no #CooperativaEnCasa

19:15 - | Ministra del Trabajo: Esperamos que estas cartas de despido no aumenten y que las empresas utilicen la Ley de Protección al Empleo #CooperativaEnCasa

16:35 - | La ONU llamó a aliviar la deuda de numerosos países, no sólo los más pobres, ante la crisis por el Covid-19: "Debemos hacer todo lo posible para evitar lo que podría ser una crisis de deuda devastadora, con impagos incontrolados" #CooperativaEnCasa

16:15 - | Nuevo ministro de Salud de Brasil, Nelson Teich: Separar salud y economía no es bueno, no compiten entre sí. Son complementarias. Cuando se polariza eso, se trata como si fue personas versus dinero, el bien contra el mal, no es nada de eso hoy