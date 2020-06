El director Nacional de Junaeb, Jaime Tohá, conversó con Una Nueva Mañana de cara a la quinta entrega de cajas de alimentos para estudiantes la próxima semana. En este contexto, admitió "una mayor demanda" a causa de la pandemia con familias que "no son habitualmente beneficiarias o siendo beneficiarias no habían hecho uso del servicio de alimentación". Pese a ello, remarcó que "no hay una menor cobertura que lo que existe habitualmente en el programa".

