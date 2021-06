Lagos Weber descartó un cuarto retiro y apeló al IFE: La ayuda llegará a millones de chilenos

El Ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE) será votado la mañana de este sábado en la Sala del Senado luego que fuera aprobado de forma unánime en la última jornada por la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) conversó con Cooperativa sobre la iniciativa y valoró los esfuerzos del Gobierno y que se están realizando para mejorar y "poner más recursos por hogar de manera sustantiva" y que, además, "se va a beneficiar a más hogares".

"Vamos a pasar de 13 millones de chilenos a casi 15 millones que se verán beneficiados y, desde ese punto de vista, qué bueno que en buena hora el Ejecutivo tomara la decisión de cambiar su criterio, que era demasiado focalizado para la crisis que tenemos", dijo y agregó que ahora el Estado deberá buscar a aquellas personas que lo necesiten y que no se encuentran en el Registro Social de Hogares, por lo que "no es excusa para no dar el beneficio a alguien que teniendo el derecho, no se los vayan a dar".

El integrante de la Comisión de Hacienda indicó que aunque el IFE está presupuestado para tres meses, "si las condiciones no mejoran después de agosto, el Gobierno tiene la facultad para poder seguir utilizando este mecanismo; los recursos no son infinitos, pero hay recursos para eso".

RETIRO DE LOS FONDOS PREVISIONALES

Ha surgido, nuevamente, la idea de un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales por parte de algunos parlamentarios, sin embargo, Lagos Weber apuntó que "las personas que todavía tienen recursos en las AFP son aquello que le ha ido mejor, aquellos que retiraron el primero, el segundo y el tercer retiro, muchos de ellos -más de tres millones- ya no tienen ni un solo peso".

Añadiendo que "el argumento de decir hay que ir por un cuarto retiro para ir en ayuda, para que coma la gente, si aunque fuera cierto, y no es cierto, porque con el paquete que se está armando del IFE va haber una ayuda muy sustantiva, pero si eso no fuera cierto, usted no iría en ayuda de nadie muy vulnerable".

"Yo creo que no debería avanzarse en un cuarto retiro", porque con el proyecto del IFE Universal y los montos que se otorgarán, las ayudas "sí van a llegar a millones de hogares chilenos", señaló el senador PPD, acotando que menos se debe hacer con una iniciativa que apunta al retiro del 100% de los fondos de las AFP, porque "salvo los que lo proponen no veo a nadie que diga que es una buena idea".

AGENDA DE MÍNIMOS COMUNES

Aunque valoró una mejora "sustantiva" del IFE, Lagos Weber recalcó que "la agenda de mínimos comunes abarcaba otros temas también y sobre eso tenemos diferencias con el Gobierno y no hay avance".

Entre ellos está la ayuda a las pequeñas y medianas empresas y que, a juicio del parlamentario, "el Gobierno ha estado muy débil, poco creativo y con una mirada miope y es ese plano las conversaciones con el Gobierno son bien difíciles".