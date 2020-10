Si fuesen tiempos de guerra, la manipulación de datos o esconder correos electronicos es una traición a la patria, q se debe pagar con la pena mas alta. Esperamos que la Justicia y la Fiscalía no dejen impunes las mentiras de Mañalich.%uD83D%uDC47 #AcusacionConstitucional pic.twitter.com/oP9BuSvV7Q

Como diputadas y diputados se nos acusa de no escuchar a la gente, de estar deslegitimados y de ser una de las instituciones en la que más desconfían las personas. A casi un año de aquello, hoy nuevamente el Congreso le da la espalda a la ciudadanía [2/3] pic.twitter.com/ybmiuOdwvb

16:32 - | La ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, y agradeció el "tremendo trabajo" que hizo el ex titular de Salud, Jaime Mañalich

Se RECHAZA #AcusaciónConstitucional contra Mañalich. Un Ministro que escondió cifra de compatriotas fallecidos NO TENDRÁ ni una condena política en este Congreso. Hay momentos que se necesita UNIDAD, pero la de verdad. No solo para una papeleta. Lamentable. pic.twitter.com/d7V0Iv7hSk

16:31 - | "Un Ministro que escondió cifra de compatriotas fallecidos NO TENDRÁ ni una condena política en este Congreso. Hay momentos que se necesita UNIDAD", sostuvo el diputado Jorge Brito

Se rechaza la #AcusacionConstitucional contra ex ministro Mañalich. La irresponsabilidad política no puede quedar impune. Fiscalía y la Justicia deberán dar respuesta ante la manipulación, las mentiras. Que verguenza el Congreso.. pic.twitter.com/BT9brk9ENb

16:18 - | "La irresponsabilidad política no puede quedar impune. Fiscalía y la Justicia deberán dar respuesta ante la manipulación ", fustigó el diputado Diego Ibañez

16:18 - | Con 71 votos a favor y 73 en contra , la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó la acusación constitucional contra el ex ministro de salud Jaime Mañalich

16:04 - | Diputada Camila Rojas (Comunes): El problema de fondo es que las instituciones no pueden seguir funcionando como hasta ahora, con ocultamiento de información o amenazas #CooperativaEnCasa

15:54 - | Diputada Marcela Hernando (PR): Lamentar el todo que ha mantenido durante toda la defensa. La estrategia del ex ministro de disculparse con los alcaldes es tardía #CooperativaEnCasa

15:41 - | Diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli): La acusación constitucional es por infracciones constitucionales, algo que, a todas luces, no ha ocurrido acá #CooperativaEnCasa

15:39 - | Diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli): Este no es un concurso de simpatía, nadie podría cuestionar la idoneidad, la capacidad profesional o el sacrificio personal del doctor Mañalich #CooperativaEnCasa

15:29 - | Diputado Ricardo Celis (PPD): Expertos señalan que no ha habido una trazabilidad adecuada en Chile, aún no la hay. El abandono de la trazabilidad es un hecho central #CooperativaEnCasa

15:29 - | Diputada Karol Cariola (PC): No queremos más impunidad en un país donde se han violado los DD.HH. #CooperativaEnCasa

15:08 - | Gabriel Zaliasnik, abogado de Mañalich: Si se acoge esta acusación constitucional, Chile no podrá tener nunca más ministros de Salud, solo burócratas #CooperativaEnCasa

14:50 - | Diputada Marcela Hernando (PRSD): Mi intervención no está basada en la ideología, está basada en lo técnico sanitario... No en política #CooperativaEnCasa

14:43 - | Diputada Hernando: La cantidad de casos que ha habido no se debe solamente a la cantidad de PCR realizados... De hecho, estamos en el lugar 26 en toma de exámenes por millón de habitantes #CooperativaEnCasa

14:11 - | Gabriel Zaliasnik, abogado de Mañalich: Las decisiones epidemiológicas se toman en base al informe semanal y no al reporte diario #CooperativaEnCasa

13:43 - | Gabriel Zaliasnik, abogado de Mañalich: No ha existido manipulación de datos y no ha habido sistemas paralelos #CooperativaEnCasa

13:04 - | Gabriel Zaliasnik, abogado del ex ministro: La única consecuencia de la acusación será la muerte cívica del ciudadano Mañalich #CooperativaEnCasa

12:54 - | Gabriel Zaliasnik, abogado de Mañalich: El ex ministro ha dado la cara desde el primer día y se puso al frente de una imposible tarea #CooperativaEnCasa

12:52 - | Gabriel Zaliasnik, abogado de Mañalich: Chile no ha vivido el dilema de la última cama y esperamos que nunca lo viva #CooperativaEnCasa

12:48 - | Gabriel Zaliasnik, abogado de Mañalich, califica de "falaz e infame" la acusación contra el ex ministro #CooperativaEnCasa

12:45 - | Ex ministro Jaime Mañalich recuerda controversias con alcaldes Barriga, Carter y Codina y pide "sinceras disculpas" #CooperativaEnCasa

12:44 - | Ex ministro Jaime Mañalich: La acusación se ha transformado en una crítica a la gestión y también al carácter del ex ministro Mañalich #CooperativaEnCasa

12:44 - | Ex ministro Jaime Mañalich: La diputada Hernando hablaba como si esto fuera un asunto del pasado y esto puede estar recién comenzando #CooperativaEnCasa

12:39 - | Ex ministro Jaime Mañalich: Respeto enormemente la acusación constitucional como mecanismo de control del actuar del Ejecutivo #CooperativaEnCasa

12:15 - | Diputada Marcela Hernando (PRSD): Es catastrófico que un ministro no tenga conocimiento sobre la pobreza #CooperativaEnCasa

11:57 - | Diputada Marcela Hernando (PRSD): Las autoridades científicas no fueron escuchadas, tampoco las universidades y los alcaldes #CooperativaEnCasa

Diputada Marcela Hernando: "me importan un comino los rebuscados argumentos de la defensa (de Mañalich). Si extiendo las 200 páginas y las uno para construir una gran sábana, no alcanzo a cubrir los cuerpos de los 17 mil fallecidos". @Cooperativa

11:36 - | Diputada Marcela Hernando (PRSD): Estoy convencida de que el ministro no cumplió su deber y no respetó nada ni a nadie #CooperativaEnCasa

10:42 - | La comisión revisora de la acusación, que no es vinculante, no logró llegar a un acuerdo y recomendó rechazar la acusación en contra del ex ministro.