19:23 - | Director del Servicio Civil, Alejandro Weber: Lo que estamos haciendo es preparar al Estado para una situación excepcional #CooperativaEnCasa

19:20 - | Ministro del Interior, Gonzalo Blumel: Comprendemos y empatizamos con la preocupación de los funcionarios #CooperativaEnCasa

19:16 - | Ministro del Interior, Gonzalo Blumel: Jefes de servicio, de división y de departamento deberán volver a trabajar este lunes y crear un plan #CooperativaEnCasa

19:09 - | Director del Servicio Civil, Alejandro Weber: Jefes de servicio deberán establecer quienes realizarán trabajo remoto y los que realizarán trabajo presencial #CooperativaEnCasa

19:07 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: El plan se materializará entre abril y mayo #CooperativaEnCasa

19:03 - | Ministro de Hacienda, Ignacio Briones: Sabemos que el instructivo ha generado ruido, pero queremos insistir que la idea es el retorno gradual #CooperativaEnCasa

19:00 - | Ministro del Interior, Gonzalo Blumel: Personas mayores y funcionarias embarazadas fueron excluidas del plan de regreso #CooperativaEnCasa

18:59 - | Ministro del Interior, Gonzalo Blumel: El plan de regreso de funcionarios públicos se implementará en forma gradual #CooperativaEnCasa

17:04 - | El gerente de Asuntos Corporativos de la ACHS, Juan Gabriel Fernández: Muchos de los cambios implementados durante la emergencia llegaron para quedarse #CooperativaEnCasa

17:01 - | De acuerdo a un sondeo de la ACHS, un 95,3 por ciento de las empresas -excluidas las grandes- han implementado la modalidad de teletrabajo durante la pandemia #CooperativaEnCasa

16:31 - | Al Palacio de La Moneda llegaron los ministros Felipe Ward e Ignacio Briones %uD83D%uDD34 Al Palacio de gobierno, llegaron también los Ministros Felipe Ward e Ignacio Briones @Cooperativa #CooperativaEnCasa — Paula Santibáñez (@p_santiba) April 19, 2020

16:30 - | "Levantamos barreras sanitarias hace un mes en los principales puntos de accesos de la comuna y que estarán vigentes hasta el próximo domingo 26 de abril", puntualizó Nibaldo Alegría, alcalde de Lonquimay

16:26 - | "Las medidas adoptadas en la comuna de Lonquimay tiene que ver con el distanciamiento social, hemos restringido hace un mes el transporte interno de los siete días de la semana solo uno y los transportes hacia Santiago se suspendieron", señaló Nibaldo Alegría, alcalde de Lonquimay

16:24 - | Zonas de la Región de La Araucanía sin casos de Covid-19: Lumaco, Los Sauces, Melipeuco y Lonquimay

16:22 - | En la Región de La Araucanía se registran 23 fallecidos y 972 contagiados por Covid-19, la segunda región con más decesos por esta enfermedad: Aunque en la última jornada no se registraron nuevos decesos

16:06 - | El presidente Sebastián Piñera realizará una cadena esta noche Esta noche el presidente Sebastián Piñera realizará una cadena nacional @Cooperativa — Valentina Godoy (@valegodoyb) April 19, 2020

16:05 - | "No es natural que uno como mujer no se pueda expresar por miedo", señaló la académica de Trabajo Social

16:00 - | [Radio en Vivo] "Es muy importante que las mujeres se den cuenta que hay que denunciar la violencia de género, aunque es muy difícil hacerlo", puntualizó Liliana Guerra, académica del Trabajo Social de la Universidad Católica

15:58 - | [Radio en Vivo] "Hay una creencia que está arriagada, que lo femenino es lo débil y que los hombres son los que pueden hacer la forma adecuada", puntualizó la académica de Trabajo Social

15:56 - | "Es muy importante que todo sepamos que esta violencia no es normal, no es natural, que el hecho que uno salga como mujer no implica que te tengas que supeditar a lo que un hombre por ser hombre te vaya a decir", señaló Guerra

15:55 - | "La posibilidad que existe hoy de denunciar violencia esa una realidad", informó Liliana Guerra

15:53 - | [Radio en Vivo] "Las mujeres hoy están denunciando mucho más, porque afortunadamente estamos en otro momento de la historia", aseguró Liliana Guerra, académica de Trabajo Social de la UC

15:52 - | [Radio en Vivo] "Muchos hombres todavía sienten que son superiores solo por ser hombre y la violencia de género es algo que se da en la sociedad no tan solo en el país", afirmó Liliana Guerra, académica de Trabajo Social de la UC

15:49 - | [Radio en Vivo] "Esto es algo muy complejo (violencia intrafamiliar) y es importante que todo el mundo ponga su mirada en ello", señaló Liliana Guerra, académica de Trabajo Social de la Universidad Católica

15:21 - | "Lamentablemente, a raíz de los reclamos de la población penal, hemos tenido que parar el proceso de indulto. Todavía no tenemos claro cuántos internos van a ser beneficiados, es un número importante sí, pero no tenemos esa claridad", detalló.

15:14 - | El conflicto al interior del Centro de Detención Preventiva de Puente Alto se produjo por demoras en el proceso de indultos, de acuerdo a Gendarmería #CooperativaEnCasa

14:41 - | Gendarmería reporta que, hasta el momento, no hay reporte de internos heridos.

14:38 - | Durante esta mañana se registraron nuevos incidentes al interior del Centro de Detención Preventiva de Puente Alto. Internos denuncian alto número de contagiados al interior del recinto penal. Gendarmería descartó motín #CooperativaEnCasa

14:32 - | [Radio en vivo] Sobre panoramas en cuarentena conversamos con Felipe Mella, director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) #CooperativaEnCasa

14:15 - | El director regional metropolitano (s) de la institución, Víctor Provoste, aseguró que se trató de una "situación puntual" ocurrida al interior del módulo de condenados de la Torre 1 del recinto.

13:48 - | También revelaron que el trámite fue expedito: "No nos demoramos ni cinco minutos y nos pagaron lo que nos tenían que pagar, estamos felices y la atención no pudo ser mejor"

13:46 - | Las personas que asistieron a cobrar sus dineros a las Cajas de Compensación Los Héroes agradecieron la situación y señalaron que "los ayuda mucho".

13:46 - | "Durante este período, todas las transacciones que tomen las personas, como las del cajero automático en el comercio, no tienen ningún límite. En cuanto a los costos, no hay hasta finales de julio", añadió Lafrance

13:45 - | "A nivel global, el sábado un total de ocho mil pagos a lo largo de todo Chile. Estos pagos se estuvieron haciendo los fin de semana de marzo también, lo ha ayudado mucho para que la gente salga con sus hijos a pagar", señaló Germán Lafrance, gerente de Asuntos Corporativo de Caja Los Héroes

13:44 - | [Radio en vivo] Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab: Habrá que revisar, con el INE, en qué categoría aparecerán en las estadísticas los trabajadores con relación suspendida con sus empleadores #CooperativaEnCasa

13:42 - | [Radio en vivo] El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, explica que habrá "revisión posterior" a la aplicación de la Ley de Protección al Empleo, sobre todo si hay denuncias #CooperativaEnCasa

13:41 - | Denisse Madrid, seremi del Trabajo y Previsión Social, señaló que en la Región Metropolitana hay 35 Cajas de Compensación Los Héroes abiertas este domingo para cobrar pagos

13:38 - | [Radio en vivo] Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab: "Si las empresas abusan de la Ley de Protección al Empleo, se puede incluso disolver su personalidad jurídica" #CooperativaEnCasa Ya está en @Cooperativa el subsecretario @fdoarab para analizar el balance de la ley impulsada por el @GobiernodeChile que busca proteger los empleos en tiempos de pandemia. pic.twitter.com/JKfi9YFmbC — Subsecretaría del Trabajo (@SubsecTrabajo) 19 de abril de 2020

13:33 - | [Radio en vivo] Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab: Si hay empresas que están abusando de la Ley de Protección al Empleo, enfrentarán a los tribunales y serán sancionadas #CooperativaEnCasa

13:29 - | "Hay que poner por delante la salud y la vida", dijo Rojas, diputada frenteamplista. Con @camila_vallejo ingresamos proyecto para que el regreso a clases no ocurra, al menos, hasta que termine el estado de catástrofe. Hay que poner por delante la salud y la vida. Las medidas que propone el consejo asesor son impracticables! — Camila Rojas Valderrama (@Camila_RojasV) 19 de abril de 2020

13:23 - | Las diputadas Camila Vallejo (PC) y Camila Rojas (Comunes) presentaron un proyecto para impedir el regreso a clases mientras dure el estado de excepción constitucional. Con @Camila_RojasV ingresamos proyecto para impedir regreso a clases mientras dure Estado de Excepción Constitucional. Espero que la unión de la oposición acelere su tramitación para que sea ley lo antes posible. La salud y la vida de las personas está primero!! pic.twitter.com/rMHjpbIa4j — Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) 19 de abril de 2020

13:10 - | El secretario de Estado se refirió también al retorno a clases. Escuelas rurales o con menos de 500 alumnos...la decisión no está tomada aún...@Cooperativa — Paula Bravo C. (@paulabravoc) 19 de abril de 2020

13:05 - | Mañalich y reclamo del Consejo Asesor sobre funcionarios públicos: "No correspondía que le preguntáramos, correspondía que ellos nos dieran un consejo, y nos dimos por aconsejados. Si fueran responsables de las decisiones, podrían ser perseguidos penalmente"

13:02 - | Mañalich: "Los ventiladores están llegando, pero si se sabe, nos los secuestran, y no estamos dispuestos a eso. En el mundo, entre las grandes potencias, hay una guerra de respiradores" #CooperativaEnCasa

13:01 - | Mañalich en Canal 13: "La hegemonía mundial del siglo XXI, entre Estados Unidos y China, se juega en 2020, en la pandemia del coronavirus" #CooperativaEnCasa

12:56 - | Mañalich en Canal 13: El carné de inmunidad no es idea nuestra; viene de países como España, Italia, Francia y Alemania. La posibilidad de que los recuperados sigan contagiando es prácticamente cero #CooperativaEnCasa

12:53 - | Mañalich en Canal 13: "Lo que queremos es balancear el remedio con la enfermedad, y no amputarle una extremidad a alguien cuando no es necesario. Hay alcaldes que piden cuarentena total en comunas donde no hay ningún contagio" #CooperativaEnCasa

12:49 - | Mañalich: El 9 por ciento de todos los contagiados en Chile son trabajadores de salud. ¿Por qué? Porque hay vocación de servicio #CooperativaEnCasa

12:47 - | Mañalich: Nos parece que ha llegado el momento de empezar a tener -como otros países- una vuelta al trabajo

12:45 - | Mañalich: Los funcionarios públicos estamos obligados a servir a las personas y, para ser sinceros, la mayoría del teletrabajo es muy ineficiente #CooperativaEnCasa

12:44 - | Ministro Mañalich: Lo mínimo que uno les puede pedir a los trabajadores del Estado es que hagan un esfuerzo muy grande #CooperativaEnCasa

12:42 - | Ministro Mañalich estima, en Canal 13, que la crisis del coronavirus se extenderá por "no menos de dos años" #CooperativaEnCasa

11:28 - | Paula Daza confirma: Los ventiladores mecánicos no se están gestionando a través de la embajada de China en el país #CooperativaEnCasa

11:25 - | Paula Daza: La vuelta a clases también tiene que ser de manera paulatina. Todas las decisiones que toma el Ejecutivo son basados en la evidencia internacional y nacional #CooperativaEnCasa

11:18 - | Paula Daza: Los trabajadores públicos esenciales deben volver al trabajo de manera paulatina y siempre resguardando su salud #CooperativaEnCasa

11:17 - | Balance Covid-19: Asimismo, la autoridad sanitaria señala que se están realizando más de 4.000 test de coronavirus diarios #CooperativaEnCasa

11:16 - | Balance Covid-19: La subsecretaria Paula Daza informa que 4338 personas se han recuperado #CooperativaEnCasa

11:11 - | Seremi del Trabajo y Previsión Social, Denisse Madrid: "Ayer tuvimos 3.800 pagos en la Región Metropolitana, lo cual es muy bueno y esperamos que hoy también lo sea"

11:09 - | Seremi del Trabajo y Previsión Social, Denisse Madrid: "Desde las 09:00 hasta las 16:00 horas estará abierta la Caja Los Héroes, no solo para el pago de pensiones sino también para quienes tengan el beneficio IPS"

11:06 - | Balance Covid-19: 358 casos nuevos y siete fallecidos en las últimas 24 horas #CooperativaEnCasa

11:06 - | Cerca de 115 sucursales de la Caja Los Héroes estarán disponibles este domingo, hasta las 16:00 horas, para el pago del servicio del Instituto de Previsión Social

10:20 - | Donald Trump advirtió que habrá consecuencias si China es conscientemente responsable de causar el virus

10:20 - | Caja de Compensación Los Héroes abrió sus puertas este domingo para realizar pagos de beneficios y pensiones

10:13 - | Esta mañana se realizará un nuevo informe por parte del Gobierno sobre el Covid-19 y su avance en el país

16:33 - | Cinco personas fueron detenidas en San Bernardo y El Bosque por incumplir el toque de queda

16:28 - | La Asociación de Funcionarios del Ministerio Público catalogó como "señal equívoca" la instrucción del Presidente Piñera de volver al trabajo presencial.

16:25 - | El director del Servicio Civil, Alejandro Weber: Tengo esperanza de que el diálogo permanente con la ANEF, porque siempre tendrán las puertas abiertas para discutir o plantear medidas #CooperativaEnCasa

16:23 - | El director del Servicio Civil, Alejandro Weber: De aquí a finales de abril se aumentará la capacidad de servicio presencial... No todos volverán el día lunes #CooperativaEnCasa

16:19 - | El director del Servicio Civil, Alejandro Weber: Los funcionarios públicos se reintegran mientras no formen parte de los grupos de riesgo, no deban dejar solos a sus hijos y se garanticen las condiciones sanitarias #CooperativaEnCasa

13:47 - | [Radio en vivo] Ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg (RN): Los funcionarios de salud discriminados pueden denunciar, pero el principal llamado es a la sensatez #CooperativaEnCasa

13:45 - | [Radio en vivo] Ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg (RN): Es absolutamente repudiable, insólita e ilegal la discriminación al personal de Salud. No se puede tolerar #CooperativaEnCasa

13:42 - | [Radio en vivo] Ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg (RN): Tenemos 802 campamentos en todo Chile e iniciamos una acción preventiva para asegurar el acceso al agua #CooperativaEnCasa

13:36 - | [Radio en vivo] Entrevista al ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg (RN) #CooperativaEnCasa

13:19 - | [Radio en vivo] Presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD): Hay incertidumbre respecto a los datos entregados por el Gobierno

13:18 - | [Radio en vivo] Presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD): Hay que resguardar la economía pero no puede estar por sobre el bien de las personas

13:17 - | [Radio en vivo] Presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD): Que el Gobierno "de una señal de normalidad es poco respondable"

11:42 - | [Radio en vivo] Colegio de Profesores: "Nosotros no volvemos a clases el 27 de abril, lo tenemos decidido. Si las autoridades no nos cuidan, nos vamos a cuidar entre nosotros" #CooperativaEnCasa

11:40 - | [Radio en vivo] Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar: Hay mucho que conversar y, lamentablemente, el Gobierno no lo está haciendo con los actores sociales #CooperativaEnCasa

11:36 - | [Radio en vivo] Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar: ¿Cómo asegura usted que los niños, en el recreo, no se contacten físicamente? #CooperativaEnCasa

11:33 - | [Radio en vivo] Mario Aguilar, líder del Magisterio: Todos deben participar en la decisión de la vuelta a clases; sostenedores, profesores, estudiantes y padres. ¿Hay cuatro millones de mascarillas diarias disponibles? Creo que no #CooperativaEnCasa

11:30 - | [Radio en vivo] Entrevista al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar #CooperativaEnCasa

11:18 - | #CooperativaEnCasa Mañalich: No vamos a decir una palabra respecto a llegada de ventiladores mecánicos; están llegando a un ritmo prudencial, con embarques más pequeños, para evitar riesgo de atrapamientos

11:17 - | #CooperativaEnCasa Ministro Mañalich: Hay que regresar al trabajo con todas las medidas de protección instituidas

11:11 - | #CooperativaEnCasa Ministro Mañalich agradece a la familia Luksic por la donación de un millón de mascarillas, que llegaron a Chile esta madrugada

Los fallecidos por coronavirus en Chile llegan a 126, con 10 nuevas víctimas fatales en las últimas 24 horas.

478 casos nuevos

9730 casos totales

10 personas fallecidas (126 en total)

478 casos nuevos

9730 casos totales

10 personas fallecidas (126 en total)

Corte de información a las 21:00 horas de ayer pic.twitter.com/LYkBg1Dxdt — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) 18 de abril de 2020

08:48 - | [Radio En Vivo] Sebastián Torrealba (RN) ante la apertura de los malls: "Llamo al autocuidado: Si no es extremadamente necesario, no salga de la casa" #CooperativaEnCasa

08:46 - | [Radio en vivo] Sebastián Torrealba, jefe de la bancada RN: "Me encantaría ver al señor que se fue en helicóptero a la playa limpiando baños. Tiene que ser castigado" #CooperativaEnCasa

08:44 - | [Radio en vivo] Entrevista a Sebastián Torrealba, jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional #CooperativaEnCasa

08:26 - | [Radio en vivo] Entrevista a Benjamín Jordán, abogado y coordinador de la Red Expertos en Deudas: El 70% de los morosos no logra salir de las deudas #CooperativaEnCasa

08:16 - | [Radio en vivo] Gerardo Espíndola, alcalde de Arica: "Tenemos mil personas varadas en la ciudad, la mayoría peruanos" #CooperativaEnCasa Sábado%uD83D%uDD35 Desde las 22 horas del jueves que Arica está en cuarentena. Conversamos de esta medida con el alcalde @Gerardo_Arica . Ponga la @Cooperativa %uD83D%uDCFB%uD83D%uDCE3 pic.twitter.com/KywLxb3cYf — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) 18 de abril de 2020

08:14 - | [Radio en vivo] Gerardo Espíndola, alcalde de Arica: "No se está garantizando que la gente pueda vivir la cuarentena en dignidad" #CooperativaEnCasa

08:12 - | [Radio en vivo] Entrevista a Gerardo Espíndola, alcalde de Arica, ciudad en cuarentena #CooperativaEnCasa

23:10 - | Por una hora estuvo detenido el punto de control sanitario en sector Soriano de Osorno: Autoridad justificó la paralización porque los funcionarios quedaron empapados por la lluvia #CooperativaEnCasa

22:15 - | Un juez de EEUU ordenó detener la venta de un supuesto tratamiento "milagroso" para la cura del Covid-19 como parte de una demanda contra los fabricantes de esta solución mineral que se usa como blanqueador #CooperativaEnCasa

Carabineros de San Bernardo informó que durante controles preventivos por cuarentena se detuvo a una persona con "orden de detención vigente por cuasidelito de lesiones" #CooperativaEnCasa

San Bdo:

186 controles vehiculares

246 de identidad

3 infracciones x no uso de mascarilla

1 detenido por orden vigente

El Bosque:

216 controles vehículos

275 identidad

San Bdo:

186 controles vehiculares

246 de identidad

3 infracciones x no uso de mascarilla

1 detenido por orden vigente



El Bosque:

216 controles vehículos

275 identidad@Cooperativa pic.twitter.com/KCcH6v5IcS — Francisca Canseco (@franciscanseco) April 18, 2020

21:35 - | Carabineros de San Bernardo tras aglomeraciones de la pasada jornada: "Hoy hubo una disminución considerable, en atención a que la gente está tomando consciencia de la situación que estamos viviendo" #CooperativaEnCasa

21:33 - | Carabineros de San Bernardo han realizado "controles preventivos en puntos estratégicos" de la comuna: "Hasta el momento, tenemos tres infractores por incumplir uso de mascarillas" #CooperativaEnCasa

21:25 - | Capitán Gonzalo Cruzat, de la Sexagésima Segunda Comisaría de San Bernardo: "Hemos doblegado los esfuerzos para llevar a cabo el cumplimiento de las medidas sanitarias que se están llevan a cabo en la comuna y El Bosque" #CooperativaEnCasa

20:14 - | [Foto] Para colaborar con quienes han visto afectados sus empleos por el coronavirus, el Consorcio Merkén -a través de la Municipalidad de Independencia- donó 30 mil kilos de alimentos, beneficiando a 1.500 familias de la comuna #CooperativaEnCasa

19:27 - | Ministra del Trabajo por regreso de funcionarios de servicios públicos a trabajo presencial: Tenemos que ir diseñando un plan para que vuelvan a estar incorporados a los puestos de trabajo las personas que necesitamos que estén, que atienden al público

19:24 - | Ministra del Trabajo y por funcionarios de servicios públicos que retomarán trabajo presencial: El Presidente nos solicitó tomar todas las medidas de prevención para evitar contagios #CooperativaEnCasa

19:23 - | Ministra del Trabajo: Cambió radicalmente nuestra forma de aproximarnos a la vida que teníamos antes, pero hay actividades que las vamos a tener que seguir desarrollando y habrá que compatibilizar la forma segura de poder hacerla

19:21 - | Ministra del Trabajo: Si uno llegara abrir los centros comerciales, será con horarios distintos, con afluencia de público como la vista hasta ahora y con cantidad de gente atendiendo diferente #CooperativaEnCasa

19:19 - | Ministra del Trabajo: El abrir los centros comerciales y tener a las personas yendo como si nada hubiera pasado, no es el mecanismo más correcto; vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus #CooperativaEnCasa

19:17 - | Ministra del Trabajo: En caso de verificarse que una empresa o una persona hizo mal uso de la Ley de Protección al Empleo, las penas son muy altas #CooperativaEnCasa

19:16 - | Ministra del Trabajo: El elemento para analizar si corresponde o no la Ley de Protección de Empleo no tiene que ver con el tamaño de la empresa, sino que tiene que ver con la situación de ingresos de esta empresa #CooperativaEnCasa

19:15 - | Ministra del Trabajo: Nos interesa proteger el ingreso del trabajador y podemos tener empresas pequeñas, medianas y grandes afectadas por esta crisis, como otras que no #CooperativaEnCasa

19:15 - | Ministra del Trabajo: Esperamos que estas cartas de despido no aumenten y que las empresas utilicen la Ley de Protección al Empleo #CooperativaEnCasa [Radio en Vivo] La ministra María José Zaldívar conversa con Lo Que Queda del Día https://t.co/QkQdgHw02O #CooperativaEnCasa — Cooperativa (@Cooperativa) April 17, 2020

16:35 - | La ONU llamó a aliviar la deuda de numerosos países, no sólo los más pobres, ante la crisis por el Covid-19: "Debemos hacer todo lo posible para evitar lo que podría ser una crisis de deuda devastadora, con impagos incontrolados" #CooperativaEnCasa

16:34 - | En el reporte diario de las autoridades de Argentina sobre el coronavirus, el ministerio de Salud local decidió entregar algunas recomendaciones sobre salud sexual y afirmaron que "el sexo virtual puede ser una alternativa", en medio de la cuarentena obligatoria en el país. Gobierno argentino recomendó el sexo virtual para evitar contagios de Covid-19 #CooperativaEnCasa https://t.co/r6ZYwkLmIa pic.twitter.com/sqHyi8VlYS — Cooperativa (@Cooperativa) April 17, 2020

16:32 - | Las hospitalizaciones por Covid-19 bajan en Nueva York, que acumula otros 630 muertos #CooperativaEnCasa

16:15 - | Nuevo ministro de Salud de Brasil, Nelson Teich: Separar salud y economía no es bueno, no compiten entre sí. Son complementarias. Cuando se polariza eso, se trata como si fue personas versus dinero, el bien contra el mal, no es nada de eso hoy

16:13 - | En el día que asume el nuevo ministro de Salud, Brasil suma 217 muertes más por Covid-19 y llegan a 2.141, con 33.682 casos #CooperativaEnCasa

16:10 - | Ecuador actualizó a 421 muertos y 8.450 contagiados el número de afectados por el Covid-19, cifras que no incluyen los fallecimientos probables (otros 675), o el incremento desproporcionado de decesos en la provincia de Guayas en abril #CooperativaEnCasa

16:10 - | Los casos totales de contagios desde que se detectó el 21 de febrero el coronavirus en Italia ascienden a 172.434, con 3.493 nuevos contagiados también en descenso respecto a los 3.786 desde ayer.

16:09 - | Los muertos por Covid-19 en Italia ascienden a 22.745 y bajan contagios y hospitalizados #CooperativaEnCasa

16:08 - | El gobierno español unificó este viernes el procedimiento de información regional de contagios, defunciones y altas médicas desde el comienzo de la epidemia de coronavirus, que será más detallada, y procederá a revisar y corregir datos tras detectar un desfase.

16:05 - | España suma 585 nuevas muertes y 5.252 contagios por coronavirus: Sin embargo, las autoridades corregirán los datos de la epidemia tras detectar un desajuste #CooperativaEnCasa

16:03 - | Los contagios por Covid-19 superan los 2 millones 200 mil en el mundo y los fallecidos llegan a 150 mil, según los datos de la Universidad Johns Hopkins #Cooperativa en casa

16:02 - | Wuhan, cuna de la pandemia, revisó cifra de muertos y añadió 1.290: un 50% más que las anunciadas

16:01 - | La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este viernes que cada país afectado revise sus cifras de contagios y muertes de Covid-19 "lo antes posible" para conocer el verdadero alcance de la enfermedad, después de que el número de fallecidos en Wuhan, origen del coronavirus, fuera aumentado en un 50 por ciento por China. La OMS pidió a los gobiernos revisar "lo antes posible" estadísticas de Covid-19 #CooperativaEnCasa https://t.co/cXVqaRrxzq pic.twitter.com/EWoKYElnLA — Cooperativa (@Cooperativa) April 17, 2020

15:58 - | Según los datos de la misma universidad, hay 150 mil fallecidos en todo el mundo