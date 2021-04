Mineduc pidió a los colegios "adecuar" los horarios para que niños utilicen la franja deportiva

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, pidió a los establecimientos educacionales "adecuar el inicio de la jornada escolar a distancia" para que los niños y adolescentes, como también los profesores, puedan utilizar la franja horaria para hacer deporte.

El titular de Educación participó en el balance televisado Covid-19 y reveló que, de acuerdo al último informe nutricional que elabora Junaeb, el 54% de los niños y jóvenes en edad escolar tienen sobrepeso u obesidad, por lo que debido a esto, pidió promover la actividad física en los menores de edad para incentivar su "bienestar socioemocional y para su desarrollo integral".

En esta línea, Figueroa solicitó a los establecimientos educaciones que "hagan un esfuerzo adicional" para que los "miembros de las comunidades educativas puedan efectivamente aprovechar la franja horaria "Elige vivir sano" y desarrollar actividad física entre las 06:00 y las 09:00 de la mañana".

Por lo que solicitó "adecuar los horarios de los establecimientos educacionales en orden a que esta franja pueda ser efectivamente utilizada", es decir, que las clases telemáticas inicien más tarde y utilizar este horario de forma "más efectiva".

"Entendemos que implica un esfuerzo de organización para los establecimientos, pero también sabemos que quienes mejores conocen las necesidades de esas comunidades educativas son -precisamente- los mismos establecimientos y, por ello, para que los alumnos y también los profesores y asistentes de la educación, puedan aprovechar al máximo esta posibilidad de tener actividad física", agregó.

En respuesta, desde el Colegio de Profesores acusaron falta de liderazgo por parte del ministro Figueroa, ya que -aseguraron- lo "está casi pidiendo un espacio de buena voluntad".

"No queda nada claro, queda más bien lo que determine cada sostenedor y como tenemos tantos sostenedores en Chile, cada uno va a hacer lo que quiera, y el que no quiera hacer nada, no va a hacer nada, el Ministerio de Educación lo está pidiendo, y está casi pidiendo un espacio de buena voluntad", dijo el presidente del gremio, Carlos Díaz.

"Debió de haberse decretado hoy por parte del ministro que las clases telemáticas comienzan hoy a las 09:30, o a las 10:00 horas en virtud de que haya un espacio para que los niños hagan deporte con anterioridad, pero tampoco eso queda expresado", aseguró.