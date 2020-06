Ministro de Salud: "Yo no pretendo inventar la rueda"

En su primera semana a cargo del combate de la pandemia de coronavirus, el ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró en El Diario de Cooperativa que él no pretende inventar la rueda y que cuenta con el apoyo del Presidente Sebastián Piñera, llamando a la unidad para derrotar el Covid-19.

Respecto a los cambios implementados por Paris en su llegada al Minsal tras la salida de Jaime Mañalich -teniendo una marcada diferencia en la forma y estilo con el ex jefe del Minsal-, el secretario de Estado aseveró que "no pretendo inventar la rueda".

Paris responde así al reportaje de La Tercera, en donde se dio cuenta que en La Moneda hay voces que dicen que él "no ha inventado la rueda ni ha llegado con la varita mágica" y que han existido cambios que venían de antes.

Ante ello, el ex presidente del Colegio Médico aseveró que "ese comentario no me afecta, lo acepto", y que "si el Presidente (Sebastián Piñera) me pidió que me hiciera cargo del Ministerio de Salud, por lo menos tengo el apoyo de él".

"Yo no he inventado la rueda y nadie es capaz de inventar la rueda", aseveró el secretario de Estado, remarcado que "aquí lo que requerimos es unidad y trabajar todos en contra del coronavirus".

Ajuste de cifras: ¿Por qué no fueron identificados los casos?

Además, Paris fue consultado por el ajuste en las cifras de los casos totales de Covid-19 debido a contagios que no fueron notificados como positivos durante el transcurso de la pandemia, que implicó que más de 31 mil casos se sumaran a los contagios totales ayer miércoles.

"Confío muchísimo en el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud", indicó el titular de Salud, añadiendo que "el DEIS venía trabajando en revisar esa cantidad de pacientes que no ha sido identificado".

"¿Y por qué no fueron identificados? Porque desgraciadamente hubo dificultades para entender la letra de los certificados de defunción, hubo dificultad para encontrar los resultados de algunos laboratorios que se demoran muchísimo en entregar los resultados de PCR. Esos resultados se van buscando siempre (...) aceleramos al máximo ese estudio y logramos sumar este número de 31 mil casos, que estaban con diagnósticos que 'no eran claros'", explicó.

"El DEIS está trabajando en las cifras y respeto y valoro mucho su trabajo. Aceleramos al máximo ese estudio e incorporamos los casos en el reporte de ayer".



Propuesta de hibernación "fue malentendida"

Sobre la decisión de no implementar una cuarentena efectiva o hibernación en la Región Metropolitana, propuesta por Espacio Público, el secretario de Estado señaló que se reunió con Eduardo Engel y "dialogamos este tema de la 'hibernación', él me respondió que se utilizó esa palabra, pero que fue malentendida".

"No se trata de detener todo y la población a lo mejor entendió en ese sentido, que se iba a detener todo", comentó.