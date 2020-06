Ministro Paris: "Lo hemos hecho muy bien en los extremos de la pandemia"

El ministro de la Salud, Enrique Paris, dijo creer que "la población chilena recuperó la confianza en el sistema de salud", al defender la estrategia del Gobierno para hacer frente a la pandemia de Covid-19, que ya deja más de 225.000 casos y 3.841 fallecidos en Chile.

"No me gusta mucho comparar, pero hay que decirlo: la letalidad, nuestra letalidad, es bajísima. Es del 1,7 por ciento, con las cifras que tenemos hoy día. Eso se debe a la estrategia basada en el testeo y de ahí nos saltamos obviamente a la estrategia basada en el tratamiento, con una gran cantidad de ventiladores mecánicos, con una gran conversión de camas, aumento al 400 por ciento de camas UCI en algunos hospitales públicos y en algunos hospitales 100 o 150 por ciento de aumento de camas", afirmó en entrevista con T13 el ministro Paris, que asumió el sábado en reemplazo de Jaime Mañalich.

El flamante secretario de Estado, pediatra y ex presidente del Colegio Médico, planteó que "quizás fallamos en la segunda etapa" de contención de la pandemia.

"Acuérdese que primero es testear, después trazar y después aislar y tratar. En el testear, muy bien, como dije. En el trazar nos ha costado muchísimo más. Pero en los otros extremos hemos trabajado bien. No hay que pensar que lo hemos hecho mal, yo creo que lo hemos hecho muy bien en los extremos de la pandemia", enfatizó.

"NO PODEMOS BAJAR LOS BRAZOS"

El ministro Paris admitió que el país está "en una situación muy difícil" y "no podemos bajar los brazos".

"Tenemos algunas comunas de la Región Metropolitana que están mostrando ciertas cifras positivas o alentadoras, pero hay un aumento de los fallecidos en los últimos tiempos y hay un aumento enorme de los contagiados, es por eso que seguimos trabajando y tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza", subrayó.

"Tenemos que estar preparados siempre, al ciento por ciento todos los días, al ciento por ciento trabajando con toda la fuerza, pero eso no significa que pensemos que estamos en un país que no hace las cosas bien, que estamos en un estado de catástrofe, no es así. Se han hecho todos los esfuerzos, se ha puesto a trabajar a todo el personal que lo ha hecho con toda su fuerza y en forma retrospectiva podríamos reconocer después cuándo se produjo el peak", recalcó el titular de Salud.

"Hay un hecho positivo: la tasa de positividad de las reacciones de polimerasa en cadena (PCR) están yendo a la baja, en forma lenta, pero están yendo a la baja y eso significa obviamente que está disminuyendo la diseminación viral. Sin embargo, yo quiero advertir que esas señales no deben ser tomadas como una señal para relajar las medidas, todo lo contrario", destacó la autoridad.

La pandemia del coronavirus sigue imparable en Chile pese a que el país cumplió el miércoles tres meses bajo estado de excepción, que regirá por otros 90 días para intentar frenar la curva de contagios, que ya han afectado a más del 1,1 por ciento de sus 19 millones de habitantes.

Los expertos aún no vislumbran en el horizonte el peak de la transmisión del Covid-19 y la cuarentena obligatoria que rige desde hace un mes en el Gran Santiago, el principal foco de infecciones, no ha logrado hasta la fecha reducir los nuevos casos.

Con más de 225.000 contagios desde que el pasado 3 de marzo se conformara el primer caso, y ante unas infructuosas cuarentenas, algunas voces apuntan a ir más allá y sumir a la capital del país y su zona conurbana en una "hibernación" que restrinja aun más los movimientos.

El nuevo ministro Paris se ha mostrado abierto a estudiar otras posibilidades y las analizará junto al Presidente Sebastián Piñera, quien pese a querer conjugar la salvaguarda de la salud con una paralización sólo parcial del país ha tenido que ir endureciendo las medidas en estos tres meses ante el avance del virus, que tiene ahora a Chile como la tercera nación de América Latina con más contagios.