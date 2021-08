Panguipulli, en la Región de Los Ríos, saldrá de fase 1 y pasará a transición (fase 2): con esto, no habrá localidades que se encuentren en confinamiento de lunes a viernes. En las últimas 24 horas se registraron 754 nuevos casos de Covid-19 y 40 muertos, además de la positividad más baja de toda la epidemia: 1,32%. "No hemos evaluado suspender el uso de la mascarilla (en exteriores), sino que todo lo contrario, se debe seguir usando y de manera correcta", señaló el ministro de Salud, Enrique Paris. También declinó aplazar la entrada en vigor del toque de queda desde las 22.00 horas actuales a la medianoche en Santiago pues la capital aún no tiene al 80% de la población objetivo con el esquema de vacunación completo, uno de los criterios requeridos.

